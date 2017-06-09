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Бывший муж Аллегровой в плачевном состоянии

Ирина Аллегрова. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Сестра бывшего мужа Ирины Аллегровой рассказала о его тяжелом состоянии. Он серьезно болен, однако известная певица не желает ему помочь.
прочитано 2207 раз

Уже две недели бывший муж Ирины Аллегровой Игорь Капуста находится в больнице. За ним приглядывает сестра Галина.  Его состояние плачевно. "У Игоря серьезное заболевание легких! Врачи прикладывают все усилия, чтобы помочь брату. Игорю поставили диагноз ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких) в тяжелой стадии. Он находится в отличном центре, но у него очень сложная ситуация. Оказывается, у Игорька легкие раскрываются только наполовину. Конечно, на состоянии здоровья сказалась тюрьма", – уверена Галина.

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Когда он выйдет из больницы, неизвестно. Родственница мужчины уверила журналистов, что брату потребуется длительное восстановление. Ведь помимо проблем с легкими, у него обострились и другие хронические заболевания.

"Хожу к брату через день: только вчера была. Он находится в тяжелом состоянии. Ему требуются очень дорогие лекарства: по пять тысяч, по десять. Тюрьма сильно подкосила его. Если бы я его не вытащила оттуда и в этом году, он бы там умер. Это точно", – цитирует Галину "Собеседник".

Ирина Аллегрова не помогает бывшему мужу. Игорь к этому относится философски, а вот Галина возмущена. "Невозможно слушать, когда кто-то называет моего брата альфонсом! В каждой семье кто-то из супругов чем-то жертвует. Игорь оставил свою профессию ради того, чтобы строить Аллегровой дом. Брат работал у Пугачевой и считался одним из лучших. Но потом в его судьбе появилась Ира, из-за которой он лишился профессии", – рассказала родственница экс-супруга "императрицы".

Напомним, когда Аллегрова встретилась с Капустой, ей было 44, а ему 35. Они обвенчались в 1993 году, причем, как говорят, сделали это под чужими паспортами, которые взяли у друзей. Но до загса так и не дошли. Вместе певица и танцор прожили восемь лет. Потом Капуста пристрастился к спиртному и стал изменять жене. Застукав его с любовницей, Аллегрова решила подать на развод. В колонию же Игорь Капуста угодил после того, как при обыске в его машине нашли два килограмма гашиша.

Автор: Наталья Аряева9 июня 2017, 12:55
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