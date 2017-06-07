55-летняя Екатерина Андреева о пластических операциях

Известной телеведущей уже 55 лет, но она даст фору любой модели. Многие обвиняют звезду в увлечении пластическими операциями. Андреева рассказала поклонникам правду.

Андреева удивляется, почему люди в 50 лет позволяют себе стареть – перестают ухаживать за собой. По мнению ведущей, не допустить этого очень просто. И дело вовсе не в пластических операциях, которые нередко приписывают Екатерине. Звезда Первого канала считает, что не скальпель хирурга, а всего три пункта позволяют человеку оставаться молодым: постоянное движение, правильное питание, любовь к людям и к себе.

Ведущая убеждена, что именно здоровье обеспечивает молодость, а не наоборот. Но речь идет не об одном лишь физическом здоровье. Не менее важно жить в состоянии внутренней гармонии.

Сложно контролировать генетику или карму, но есть вещи, которые человеку под силу изменить самому. К таковым, по мнению телезвезды, относятся мысли, отношение к себе и к людям.

Публикация от Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official) Май 26 2017 в 9:42 PDT

Немногие верят, что в век пластической хирургии Андреева обходится без вмешательств из вне. Подобные сплетни утомили Екатерину, и она решила покончить со слухами о своей ненатуральности, выложив в Сеть опровергающее видео. На нем женщина находится на косметологическом кресле со множеством иголок на лице.

Как выразилась сама ведущая, она напоминает себе дикобраза. Подпись под видеороликом гласит: "Мои 300 иголок, как 300 спартанцев, охраняют мое лицо от всего, про что лгут. И доктор Игорь, как царь Леонид, сказал-сделал. Он защитил мою кожу и мышцы. В нашем случае все остались живы, чай не в Спарте 491 года до н.э., а в России, и китайские секреты знаем".



Публикация от Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official) Мар 18 2017 в 10:32 PDT

Как известно, телеведущая, помимо посещения салонов красоты, усердно занимается спортом и йогой. Не малую роль Андреева уделяет правильному питанию и сну, считая, что температура в спальне не должна превышать 20 градусов. Екатерина не ест и не пьет после семи вечера, завтракает кашей и ягодами, натощак выпивает стакан воды комнатной температуры и полностью исключила из рациона мясные и жареные продукты.