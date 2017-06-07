55-летняя Екатерина Андреева о пластических операциях
Андреева удивляется, почему люди в 50 лет позволяют себе стареть – перестают ухаживать за собой. По мнению ведущей, не допустить этого очень просто. И дело вовсе не в пластических операциях, которые нередко приписывают Екатерине. Звезда Первого канала считает, что не скальпель хирурга, а всего три пункта позволяют человеку оставаться молодым: постоянное движение, правильное питание, любовь к людям и к себе.
Ведущая убеждена, что именно здоровье обеспечивает молодость, а не наоборот. Но речь идет не об одном лишь физическом здоровье. Не менее важно жить в состоянии внутренней гармонии.
Сложно контролировать генетику или карму, но есть вещи, которые человеку под силу изменить самому. К таковым, по мнению телезвезды, относятся мысли, отношение к себе и к людям.
Немногие верят, что в век пластической хирургии Андреева обходится без вмешательств из вне. Подобные сплетни утомили Екатерину, и она решила покончить со слухами о своей ненатуральности, выложив в Сеть опровергающее видео. На нем женщина находится на косметологическом кресле со множеством иголок на лице.
Как
выразилась сама ведущая, она напоминает себе дикобраза. Подпись под
видеороликом гласит: "Мои 300 иголок, как 300 спартанцев, охраняют мое лицо от
всего, про что лгут. И доктор Игорь, как царь Леонид, сказал-сделал. Он защитил
мою кожу и мышцы. В нашем случае все остались живы, чай не в Спарте 491 года до
н.э., а в России, и китайские секреты знаем".
Как известно, телеведущая, помимо посещения салонов красоты, усердно занимается спортом и йогой. Не малую роль Андреева уделяет правильному питанию и сну, считая, что температура в спальне не должна превышать 20 градусов. Екатерина не ест и не пьет после семи вечера, завтракает кашей и ягодами, натощак выпивает стакан воды комнатной температуры и полностью исключила из рациона мясные и жареные продукты.
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