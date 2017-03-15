55-летняя Екатерина Андреева похвасталась фигурой

Телеведущая показала, как отдыхает на роскошной яхте. Отпуск она проводит на Мальдивах.

Екатерина Андреева уже 20 лет ведет программу "Время" на Первом канале. И, кажется, за эти годы внешне совсем не изменилась. Хотя – и это невероятно! – ей уже 55 лет. Недаром же ее неоднократно признавали самой красивой и популярной ведущей телевидения в России.

Но интересно, как выглядит Андреева, когда камера выключается? Благодаря ее аккаунту в социальной сети подписчики могут увидеть Екатерину и без привычного глянца – прически, макияжа, подобранного стилистом костюма. Сегодня телеведущая отдыхает на Мальдивских островах и регулярно радует поклонников снимками с побережья Индийского океана. На свежей фотографии она запечатлена на белоснежной яхте в компании местных инструкторов по дайвингу.

Публикация от Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official) Мар 14 2017 в 11:03 PDT

"Инопланетян вызывали? Так они уже здесь. Антенну к голове подключили, знакомиться с землянами собирались", – не без иронии подписала снимок звезда Первого канала. "Даже в гидрокостюме прекрасна", "Красавица в любом виде!", "Всегда считала Вас "сухарем", пока не подписалась на Вас! Столько позитива и энергии!", "Невероятная красотка", – восторгаются в комментариях поклонники.

Публикация от Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official) Мар 14 2017 в 4:04 PDT

Надо заметить, что Екатерина Андреева умеет хорошо проводить время. Она занимается йогой, боксом, лежит в барокамере с чистым кислородом. И всегда излучает позитив и хорошее настроение.