55-летняя Екатерина Андреева похвасталась фигурой
Екатерина Андреева уже 20 лет ведет программу "Время" на Первом канале. И, кажется, за эти годы внешне совсем не изменилась. Хотя – и это невероятно! – ей уже 55 лет. Недаром же ее неоднократно признавали самой красивой и популярной ведущей телевидения в России.
Но интересно, как выглядит Андреева, когда камера выключается? Благодаря ее аккаунту в социальной сети подписчики могут увидеть Екатерину и без привычного глянца – прически, макияжа, подобранного стилистом костюма. Сегодня телеведущая отдыхает на Мальдивских островах и регулярно радует поклонников снимками с побережья Индийского океана. На свежей фотографии она запечатлена на белоснежной яхте в компании местных инструкторов по дайвингу.
"Инопланетян вызывали? Так они уже здесь. Антенну к голове подключили, знакомиться с землянами собирались", – не без иронии подписала снимок звезда Первого канала. "Даже в гидрокостюме прекрасна", "Красавица в любом виде!", "Всегда считала Вас "сухарем", пока не подписалась на Вас! Столько позитива и энергии!", "Невероятная красотка", – восторгаются в комментариях поклонники.
Надо заметить, что Екатерина Андреева умеет хорошо проводить время. Она занимается йогой, боксом, лежит в барокамере с чистым кислородом. И всегда излучает позитив и хорошее настроение.
Победитель "Евровидения" оценил кандидатуру певицы
Visa разрешила банкам взимать комиссию
Раскрыта схема, с помощью которой из страны вывели около 0,5 миллиарда долларов
Бомбардировки плотин на Евфрате грозят гибелью миллионам мирных жителей