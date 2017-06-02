Анна Семенович рассказала о беременности

В СМИ упорно ходят слухи о беременности Анны Семенович. Певица решила прокомментировать пересуды о своем интересном положении.

Слухи о беременности Анны Семенович регулярно возникают в Сети. Поводом для разговоров являются аппетитные формы артистки. Стоит певице немного поправиться, как репортеры трубят о том, что Анна якобы ждет ребенка. Очередной повод для разговоров стала публикация самой Семенович, которую та сделала на официальной страничке в Instagram.

Певица опубликовала видеозапись со своего выступления на концерте в Астане, на котором презентовала новую песню "Хочу быть с тобой". "Я сильно волновалась перед выходом: как публика примет ещё мало знакомую песню🙈. Но к припеву я расслабилась, когда увидела, что вы пели вместе со мной. Спасибо вам, мои дорогие. Это было круто, энергия качала нас всех в порыве любви ❤" – призналась Семенович в подписи к видеозаписи.

В ролике артистка зажигательно двигается вместе со своим балетом под быструю музыку. Для выступления Анна выбрала короткое облегающее черное платье из блестящей ткани с разрезом спереди. Наряд артистки не оставил равнодушными подписчиков. Фанаты неоднозначно отнеслись к внешнему виду певицы: кто-то похвалил Анну за смелость, а кто-то посоветовал ей похудеть.

Публикация от Анна Семенович (@ann_semenovich) Июн 1 2017 в 11:44 PDT

Собственно, округлые формы Семенович и натолкнули некоторых интернет-пользователей на подозрения, что она беременна. "Анечка, вас можно поздравить???? Беременность вас прям преобразила!!!!", "Беременная??", "Аня молочина настоящая, красивая , с формами , кому надо схуднуть , худейте!!!", "Достали вы ее уже с пузом. Она красивая, всем теперь костями греметь чтоли?", "Худеть надо", "Аня все хорошо ..но песня примитивная...и схуднуть пора...без обид", "Платье надо было чуть подлиннее, неприлично", "Пузик надо втянуть", "ты беременна?😉💕", "Пузик такой)))))))не малюк ли там живёт?)))))", – высказались фанаты.

Интересно, что на последний комментарий Анна Семенович ответила. Певица рассказала о своей предположительной беременности довольно ясно, предпочтя не интриговать. "нет пока, но надеюсь скоро😉", – выразила надежду Семенович.