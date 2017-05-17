Партнер пожалел об измене Навке с Семенович

Олимпийский чемпион Роман Костомаров дал большое интервью, в котором рассказал о жизни и профессиональных успехах. Упомянул фигурист и о совершенных ошибках, самой серьезной их которых была измена Татьяне Навке с Анной Семенович.

В паре с Навкой Костомаров завоевал олимпийское золото в Турине. За выступлениями этой красивой пары зрители наблюдали, затаив дыхание. А ведь этих громких побед могло бы и не состояться.

В самом начале блистательной карьеры Романа на льду тренер Наталья Линичук поставила его в пару с Татьяной Навкой, но через год посчитала их союз бесперспективным. Наставница уговорила Костомарова уйти к подававшей тогда надежды молодой фигуристке Анне Семенович.

"Наш тренер посчитала, что мне больше подойдет Анна, но я должен был преподнести это Навке как собственный выбор", – поделился воспоминаниями спортсмен.

Однако вопреки ожиданиям Линичук больших достижений с Семенович у Костомарова не случилось. "Конфетные обертки обе красивые, но начинки разные – Татьяна более опытная, у нее техника лучше. А Аня была ярче эмоционально, но отодвигала на второй план техническую сторону, и это мне не нравилось. Я понял, что совершил ошибку", – признался Роман.

И тогда фигурист принял судьбоносное решение, которое в дальнейшем вознесло его на вершины и принесло всемирную славу. Костомаров вернулся к Навке.

"Использовал дар красноречия, нелегко было, тем более Таня только что родила дочь. Думаю, Таня понимала, что ее муж Саша Жулин сделал карьеру, а она еще нет. Быть только женой известного человека не в ее характере. Она тоже хотела добиться успеха в фигурном катании, которому отдала столько лет", – цитирует Романа сайт Teleprogramma.

В беседе с Татьяной фигурист признал свою ошибку. "В конце сезона я решился: позвонил, объяснил причину, по которой мы расстались. И предложил попробовать все снова. Мне тогда исполнилось 22 года, я понимал, что если менять партнерш, то результата не будет. Таня думала три дня, а потом согласилась", – рассказал Костомаров, после ухода из профессионального спорта успешно выступающий в ледовых шоу.

К слову, свою шестилетнюю дочь Настю Роман и его жена, чемпионка мира Оксана Домнина, в фигурное катание не отдали. "Сейчас она ходит на теннис четыре раза в неделю с удовольствием. Я хочу видеть своих детей в спорте. Только в спорте. Других вариантов нет. Регулярные тренировки закаляют характер на всю жизнь, – убежден Костомаров. – Если ребенок занимается спортом, то я спокоен и уверен, что он и во взрослой жизни справится с любыми трудностями".

Дочуля моя!!!❤��Первый турнир, первая медаль, первая грамота!!! Работаем дальше!!!������#romankostomarov #теннис Публикация от Роман Костомаров KRS (@romankostomarovkrs) Мар 12 2017 в 1:39 PST

Роман против того, чтобы его дочь тянула с выбором профессии до совершеннолетия. Он решил в этом вопросе ей помочь. "Ей исполнится 16 лет, и она определится со специальностью? Будет поздновато! Профессию нужно выбирать сейчас, с раннего детства. Поэтому это – обязанность родителей", – считает Роман.

Хоть дочуля и не занимается профессионально но обожает делать поддержки на льду с папой!!!! Вот это чувство позы!!!����❤️Привет всем кто любит спорт!����#romankostomarov #пападоча #нашидети Публикация от Роман Костомаров KRS (@romankostomarovkrs) Фев 2 2017 в 8:27 PST

По мнению чемпиона, нельзя терять время. "Будет дочь певицей, танцовщицей, музыкантом, спортсменкой или еще кем-то… Чтобы стать лучшей в профессии, надо готовиться к этому с детства. Иностранные языки ведь все учат с юных лет, чтобы лучше усвоить и владеть в совершенстве. К тому же у детей много энергии, но мы с Оксаной знаем, что Настя тратит свои силы не впустую. Мы направили ее энергию в занятия теннисом, также три раза в неделю ребенок учится танцевать в школе-студии "Тодес", – отчитался заботливый, любящий отец, дочь которого наверняка тоже когда-нибудь станет чемпионкой.