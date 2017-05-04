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Барановская сбежала вместе с младшим сыном

Юлия Барановская. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Поступок телеведущей вызвал и умиление, и вопросы. Но сама она просто счастлива.
прочитано 1297 раз

У бывшей гражданской жены футболиста Андрея Аршавина Юлиии Барановской подрастают трое детей – 13-летний Артем, 10-летняя Яна и 4-летний Арсений. Она гордится успехами своих малышей.

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Дочка Яна, живя в Англии, увлеклась большим теннисом. Позже, уже в Москве, записалась на танцы и стала одной из участниц балета "Тодес". А еще матери хотелось бы отдать ее в художественную гимнастику. Средний сын несколько лет назад пошел в драматический кружок, причем учителя давали ему главные роли в спектаклях и очень хвалили. Арсений же пока слишком мал, чтобы являть какие-то склонности и таланты.

Дети сопровождают Юлию на премьерах и других светских мероприятиях. Но сегодня, судя по всему, Барановская весь день посвящает младшенькому. "Сбежали вдвоем", – подписала телеведущая совместный с Сеней снимок на своей странице в социальной сети Instagram. Правда, куда, зачем, от кого и как надолго они сбежали, телеведущая не уточнила.

Поклонники умиляются в комментариях: "Мамина копия", "Замечательная молодая мама! И чудные воспитанные детки", "Как ты так родила, что все на него похожи? Кстати он сам не очень, а дети просто глаз не оторвать!"

Воспитывать одной троих детей по нынешним временам – дело серьезное. Но Юлия не унывает и говорит, что ощущает себя абсолютно счастливым человеком". У меня уже есть главное – семья, мои дети. У меня всегда за обеденным столом все места будут заняты. А лет через 15 людей за столом будет больше раза в три", – заявила она в одном из интервью.

Автор: Иван Губкин4 мая 2017, 16:07
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