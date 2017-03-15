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Шоу-бизнес

Бузова исповедалась Барановской

Ольга Бузова и Юлия Барановская. Фото: dni.ru
Ольга Бузова дала интервью Юлии Барановской. Ведущая скандально известного реалити-шоу "Дом-2" рассказала о брачном контракте и детях.
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Пожалуй, именно Юлия Барановская, как никто другой, понимает и может оценить глубину семейной драмы, которая развернулась в жизни Ольги Бузовой. В свое время футболист Андрей Аршавин бросил Юлию, находящуюся тогда в ожидании третьего ребенка, и ушел к другой женщине. Поэтому на встречу с Бузовой Барановская шла не только подготовленная для беседы как журналист, но и с соответствующим жизненным опытом.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова телеведущая

Ольга приняла участие в передаче "Мужское/Женское". Однако съемка проходила не в павильоне, а на нейтральной территории. Юлия и Ольга сидели друг напротив друга, их разделял лишь маленький столик с чашками кофе и стаканами с водой. Барановская пришла на встречу в безразмерном свитере и юбке, Бузова – в коротком платье, имитирующем двойку, и длинных сапогах-ботфортах без каблуков. Ее образ завершал макияж, куда более яркий, чем у Юлии.

Впрочем, Бузовой не стоило так сильно краситься, поскольку на интервью она периодически проливала слезы. Беседа началась с того, что Барановская оценила бешеный успех певческой карьеры ее собеседницы и отметила, что многие коллеги Бузовой по шоу-бизнесу такой популярности, мягко говоря, не одобряют.

"Я какой-то изгой. Реально поражает, в каком жестоком мире мы живем", – со слезами признала Ольга. Она не стала скрывать, что ее ранит критика и злоба, грязь, которая льется на нее со всех сторон. Тем не менее, она счастлива, что у нее есть много поклонников, они придают ей силы. Кстати, именно работа спасает Ольгу от отчаяния после развода. "Я на себя взвалила столько, чтобы не остаться одной", – заявила Бузова.

Далее беседа плавно перетекла в сторону личной жизни Ольги. Она рассказала, что ее брак оборвался за секунду. Родные старались поддерживать ее, веселили, делали вид, что ничего не случилось. Бузова отметила, что она с близкими старается избегать разговоров о ее разрушенной семейной жизни. "Я нахожусь в агонии", – сообщила Ольга.

И тем не менее, ведущая все равно настроена на лучшее. "Как была дурой, так и осталась. В хорошем смысле. Как верила людям, как верила в любовь, так и верю, как хотелось сказки, так и хочется", – призналась Бузова. Своим отличительным качеством она считает верность и преданность. "Я как собака верная и преданная. Во всем: в одежде, в ресторанах, в людях, в работе", – заявила Ольга.

В настоящее время ведущая "Дома-2" совершенно одинока. Она не хочет и не готова к новым отношениям. "Как я могу в кого-то влюбиться, если я так любила?!" – задала риторический вопрос Бузова. Однако Ольга верит, что у нее еще будет счастливая любовь. Правда, на брачный контракт, по ее словам, она больше не согласится.

"Оль, ну брачный контракт! Это же полнейшая безответственность!" – бросила ей Барановская. Бузова ответила: "На самом деле это бумажка. Ты можешь 500 тысяч подписать договоров, 500 тысяч раз выйти замуж, поставить себе штампы. Это неважно. Важно человеческое отношение".

Зашла речь и о детях. Ведь в СМИ упорно муссировались слухи, что Дмитрий Тарасов ушел от Ольги Бузовой потому, что хотел "нормальную" семью. Ольга высказалась на эту тему: "От кого?.. Родить, чтобы поставить галочку? Для общества, которому нужно, чтобы я родила? Нет. Если у меня не будет мужчины, не будет детей. У меня здесь все должно быть правильно. Если будет семья, будет полноценная семья".

В заключение Ольга призналась, что полюбила сидеть дома. Причем в своем аккаунте в Instagram она больше не публикует личных фотографий, в основном, по работе, исходя из пережитого опыта. Бузова рассказала, что часто к ней приезжают подруги (которых за последнее время осталось очень мало), они убирают подальше свое телефоны и едят горячие бутерброды. Постепенно жизнь налаживается.

Автор: Наталья Аряева15 марта 2017, 14:07

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