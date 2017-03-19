Дети Барановской едят из одной миски

Телеведущая Юлия Барановская поделилась с фанатами своим счастьем. Она с детьми перебралась на новую квартиру.

Юлия Барановская рассказала о своем переезде на новую квартиру и связанных с этим проблемах. "Весь дом от пола до потолка в коробках, а я очень уставшая, но счастливая", – написала она на своей странице в Instagram. На фотографии из новой квартиры видно, что комнаты действительно заставлены коробками с вещами.

Это создало дополнительные трудности. Так, семья неожиданно осталась без посуды. "Грузчики перепутали все коробки, пока смогли найти ковшик и миску", – рассказала телеведущая. "Дети на ужин ели пельмени из одной миски, но руками", – добавила она. "Зато ржали весь вечер", – подвела итог Барановская.

Публикация от Юлия Барановская (@ygemini) Мар 17 2017 в 6:56 PDT

Поклонники принялись наперебой поздравлять телеведущую с переездом и желать поскорее разобраться со всеми трудностями. "Спасибо всем огромное за ваши тёплые пожелания, вы самые самые самые добрые", – не осталась она в долгу.

Хлопоты же продолжились. "Утро у нас началось с поисков одежды, чтоб пойти на премьеру "Смурфиков", – рассказала Юлия Барановская. Детям эти приключения, судя по фото, доставляют только радость.

Публикация от Юлия Барановская (@ygemini) Мар 18 2017 в 1:33 PDT

Оценили снимок и многочисленные комментаторы. "Вы и ваши детки чудесные", "Какие прелестные детки. И вы!", "Такие детки хорошенькие, видно добрые и воспитаны в любви", "Какие красивые дети!", – заметили подписчики телеведущей.