Пелагея в ярости из-за обнародования ее личного фото

Певица Пелагея стала очередной жертвой хакеров, взламывающих аккаунты знаменитостей. Артистка пришла в ярость из-за того, что ее личное фото попало в Сеть.

На днях в интернете появилась свежая фотография певицы Пелагеи, которая практически мгновенно распространилась по страничкам, посвященным ей фанатами. На снимке артистка запечатлена крупным планом по плечи.

Поклонники пришли в невероятную ажитацию, начав нахваливать внешность Пелагеи и одаривая ее комплиментами. Возбуждение фанатов понятно – в последнее время исполнительница ведет закрытый образ жизни, а ее аккаунт в Instagram вообще скрыт от посторонних глаз.

Однако для хакеров нет ничего невозможного, и фотография, которая привела такой восторг поклонников Пелагеи оказалась плодом их трудов. Об этом стало известно благодаря возмущенному комментарию, который под фото, предположительно, сделала сама Пелагея. "Как же не стыдно!!! Взламывать аккаунты и потом тиражировать личные фотографии!!! Сколько же можно, люди?? А потом вы удивляетесь, почему я "закрытая"???" – возмущенно написала Пелагея.

К чести фанатов артистки, увидев комментарий своей любимицы, они немедленно удалили фотографию и принесли свои извинения. "Обидно, очень обидно. Терпения вам, Поля", "Не обращайте внимания на таких людей, держитесь", "Люди, будьте добрее", "Оставьте Полю в покое", "Это просто невыносимо, мы с тобой", – отреагировали сочувствующие фанаты.

Впрочем, недавно Пелагея пошла навстречу всем любопытствующим и рассказала о дочери Таисии, рожденной от хоккеиста Ивана Телегина. "Я ленивая мать. До последнего не гуляла с дочерью по два часа, как полагается. Другие матери выставляют коляску на балкон, но у меня нет балкона, к сожалению. Я сплю плохо, мало – по два часа. Практически стоя могу, ведь няни у нас нет. Дочь у нас очень строгая, улыбается только во сне. Я, когда на УЗИ видела ее хмурое лицо и насупленные брови, уже тогда дочь побаивалась и понимала, что надо с уважением, аккуратно относиться к ней", – рассказала на шоу "Вечерний Ургант" Пелагея.