Муж Пелагеи обрадовал бывшую любовницу

Экс-возлюбленная хоккеиста Ивана Телегина, мать его годовалого сына Марка Евгения Ноур рассказала о подвижках в их отношениях. По словам женщины, она рада тому, что спортсмен наконец начал помогать ей.

Иван Телегин женился на певице Пелагее менее года назад, оставив ради нее прежнюю возлюбленную Евгению Ноур, которая, самое интересное, была глубоко беременна. В феврале сыну Ноур и Телегина Марку исполнился год. Оказалось, за это время в отношениях Евгении и Ивана произошли позитивные изменения, которые весьма обрадовали одинокую мать.

"Он переводит деньги, стал помогать. Я не подавала на алименты, не хочу скандалов, ругани. Рада тому, что есть. Хотя понимаю: сумма могла бы быть гораздо больше. Я одна, в декрете, целыми днями с Марком, стараюсь экономить на себе, чтобы у сыночка было все самое лучшее. В ближайшее время, как только найду хорошую няню, планирую вернуться к работе", – цитирует Евгению Ноур Starhit.

Однако девушка отметила, что, несмотря на оказываемую поддержку, интересоваться жизнью своего годовалого сына Иван Телегин так и не начал. "Иван даже не спрашивает, как мальчик растет, меняется, какие у него первые достижения. Последний раз мы переписывались около полугода назад. А ведь Марк так похож на отца: мало того что одно лицо, он еще и для своего возраста очень высокий. Совсем скоро начнет говорить, спрашивать... Не знаю, как объясню ему, что папа ушел в другую семью, бросил его. Не исключаю, что спустя какое-то время Иван поймет, как он нужен сыну", – отметила девушка.

Впрочем, и родители хоккеиста не спрашивают, как поживает их внук, ранее в интервью сообщила журналистам Ноур. "На самом деле мне самой хотелось бы взглянуть в глаза Ивану, спросить – почему он так поступил с нами? Но он попросту избегает этого. Думаю, ему стыдно за то, что обманывал и жил с двумя женщинами одновременно. Ведь получается, что Пелагея забеременела спустя всего месяц после того, как я родила Ивану Марка. Разве это нормально?" – задала риторический вопрос Евгения.