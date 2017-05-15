Муж Пелагеи обрадовал бывшую любовницу
Иван Телегин женился на певице Пелагее менее года назад, оставив ради нее прежнюю возлюбленную Евгению Ноур, которая, самое интересное, была глубоко беременна. В феврале сыну Ноур и Телегина Марку исполнился год. Оказалось, за это время в отношениях Евгении и Ивана произошли позитивные изменения, которые весьма обрадовали одинокую мать.
"Он переводит деньги, стал помогать. Я не подавала на алименты, не хочу скандалов, ругани. Рада тому, что есть. Хотя понимаю: сумма могла бы быть гораздо больше. Я одна, в декрете, целыми днями с Марком, стараюсь экономить на себе, чтобы у сыночка было все самое лучшее. В ближайшее время, как только найду хорошую няню, планирую вернуться к работе", – цитирует Евгению Ноур Starhit.
Однако девушка отметила, что, несмотря на оказываемую поддержку, интересоваться жизнью своего годовалого сына Иван Телегин так и не начал. "Иван даже не спрашивает, как мальчик растет, меняется, какие у него первые достижения. Последний раз мы переписывались около полугода назад. А ведь Марк так похож на отца: мало того что одно лицо, он еще и для своего возраста очень высокий. Совсем скоро начнет говорить, спрашивать... Не знаю, как объясню ему, что папа ушел в другую семью, бросил его. Не исключаю, что спустя какое-то время Иван поймет, как он нужен сыну", – отметила девушка.
Впрочем, и родители хоккеиста не спрашивают, как поживает их внук, ранее в интервью сообщила журналистам Ноур. "На самом деле мне самой хотелось бы взглянуть в глаза Ивану, спросить – почему он так поступил с нами? Но он попросту избегает этого. Думаю, ему стыдно за то, что обманывал и жил с двумя женщинами одновременно. Ведь получается, что Пелагея забеременела спустя всего месяц после того, как я родила Ивану Марка. Разве это нормально?" – задала риторический вопрос Евгения.
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