Родившая Пелагея восхитила точеной фигурой

Певица сильно похудела. Хотя после родов прошло всего два месяца.

По три сезона в кресле наставника детского и взрослого "Голоса" провела певица Пелагея. Однако из-за беременности ей пришлось временно покинуть проект. Но не поздравить всех тех, кто на протяжении пяти лет участвовал в самом популярном вокальном смотре страны, она не могла. Поэтому и приехала в Кремль на торжество, хотя, как говорили за кулисами, накануне была не в голосе.

30-летняя певица поразила невероятной стройностью и даже худобой, а ведь с момента родов прошло всего два месяца – ее дочь Таисия появилась на свет 21 января. Так что за кулисами все то и дело хвалили изящность фолк-артистки и ее отличную форму. А сама Пелагея только улыбалась в ответ.

Ее карьера началась в возрасте четырех лет, когда еще никакого "Голоса" не было. Теперь же, конечно, желающим пробиться стало проще. Как рассказали Dni.Ru в пресс-службе Первого канала, зрители видят только вершину айсберга.

Выходу программы в эфир предшествует огромная подготовительная работа. Большую ее часть проделывает команда из четырех музыкальных редакторов под руководством главного продюсера музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрия Аксюты. На шоу ежегодно присылают до 14 тысяч заявок и их все надо обработать. За пять сезонов редакторы прослушали больше шестидесяти тысяч человек. Оценивают они не только вокал, но и внешние данные, и психологический настрой, и харизму.