Изможденный Питт снялся для журнала впервые после развода с Джоли

Брэд Питт снялся для журнала впервые после развода с Анджелиной Джоли. На снимках голливудский красавчик выглядит несколько изможденным, отметили поклонники в соцсетях.

Брэд Питт согласился украсить собой обложку известного мужского глянцевого журнала GQ Style. Примечательно, что это первые съемки голливудского актера для журнала с момента его разрыва с Анджелиной Джоли, который произошел летом 2016 года, сообщает The Daily Mail .

Как сообщается на обложке издания, фотосессия с Питтом проходила в государственном заповеднике "Белые пески" в штате Нью-Мексико, в национальном парке "Карлсбадские пещеры" (также штат Нью-Мексико) и в национальном парке "Эверглейдс" в штате Флорида. Снимки с Брэдом будут сопровождать его интервью, в котором, как значится на обложке, Питт расскажет "о любви, отцовстве, потерях и стимуле двигаться дальше, когда все разваливается".

Как утверждают многочисленные поклонники артиста, на фотографиях Брэд выглядит сильно похудевшим, изможденным и даже "несчастным". В социальных сетях в свободном доступе можно оценить снимки обложки мужского журнала и сделать собственные выводы о внешнем виде голливудского актера.

Brad Pitt in America's National Parks. Visit https://t.co/BivxfbCBkT tomorrow morning for the full cover story https://t.co/TZfL5f8Gp2 pic.twitter.com/7WusjG7g1T — GQ Style (@GQStyle) 3 мая 2017 г.

Отметим, что после новости о сенсационном разрыве Анджелины Джоли и Брэда Питта, последний предпочитал вести уединенный образ жизни, не посещал светские мероприятия (исключением стали только обязательства по промоушену фильма, в котором он играл с французской актрисой Марион Котийяр) и не общался с представителями СМИ, хотя те очень искали встречи с ним. От всех переживаний Питт действительно очень похудел.

Напомним, Анджелина Джоли подала документы на развод с Брэдом Питтом в середине сентября 2016 года. Официальной причиной актриса назвала непреодолимые разногласия в вопросе воспитания детей. Кроме того, она обвинила мужа в чрезмерном употреблении алкоголя и наркотиков. Отметим, что тесты, которые прошел Брэд Питт, не выявили наличия в крови и моче запрещенных веществ.

Позднее актриса высказалась о разрыве с мужем. "Мне не хочется об этом много говорить... Скажу, что это очень трудное время... Мы семья и всегда будем семьей. И мы пройдем через это вместе, и, надеюсь, как семья только станем еще сильнее", – немного путано сказала Анджелина в интервью.

