Изможденный Питт снялся для журнала впервые после развода с Джоли

Брэд Питт согласился украсить собой обложку известного мужского глянцевого журнала GQ Style. Примечательно, что это первые съемки голливудского актера для журнала с момента его разрыва с Анджелиной Джоли, который произошел летом 2016 года, сообщает The Daily Mail .

Как сообщается на обложке издания, фотосессия с Питтом проходила в государственном заповеднике "Белые пески" в штате Нью-Мексико, в национальном парке "Карлсбадские пещеры" (также штат Нью-Мексико) и в национальном парке "Эверглейдс" в штате Флорида. Снимки с Брэдом будут сопровождать его интервью, в котором, как значится на обложке, Питт расскажет "о любви, отцовстве, потерях и стимуле двигаться дальше, когда все разваливается".

Как утверждают многочисленные поклонники артиста, на фотографиях Брэд выглядит сильно похудевшим, изможденным и даже "несчастным". В социальных сетях в свободном доступе можно оценить снимки обложки мужского журнала и сделать собственные выводы о внешнем виде голливудского актера.

Brad Pitt in America's National Parks. Visit https://t.co/BivxfbCBkT tomorrow morning for the full cover story https://t.co/TZfL5f8Gp2 pic.twitter.com/7WusjG7g1T