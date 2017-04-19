Брэд Питт после развода ушел в отрыв

Иностранные СМИ сообщили, что Брэд Питт перестал печалиться, страдать и плакать из-за развода с Анджелиной Джоли. Вездесущие папарацци утверждают, что актер зачастил на свидания.

И если верить источникам из близкого окружения Брэда, какой-то определенной зазнобы у него нет. Мол, голливудский секс-символ, расставшись со строгой Джоли, ушел в отрыв и меняет женщин как перчатки.

По информации издания People, о постоянных отношениях в жизни только-только сбросившего оковы Питта и речи нет. "Он ходит на свидания, но там ничего серьезного. У него нет подруги", – заверил журналистов близкий друг звезды "Бойцовского клуба".

По словам инсайдера, постепенно возвращающегося к нормальной жизни Брэда просто привлекает общение с разными людьми и посещение мероприятий.

По слухам, то, что актер пошел на поправку и стал снова блистать в свете – заслуга его приятелей. Друзья беспокоились, что угрюмый и исхудавший Питт сидит один дома, плачет и плюет в потолок, и буквально начали его заставлять выходить в люди.

Еще пережить любовную драму артисту помогла работа. Трудоголик даже в самые печальные минуты не прекращал съемок, из-за чего ему неоднократно приписывали служебные романы с партнершами по съемочной площадке.

Недавно ходили слухи, что у Питта отношения с Сиенной Миллер, игравшей в фильме "Затерянный город Z". Брэд был задействован в ленте в качестве исполнительного продюсера. Актриса эту информацию эмоционально опровергла.

Публикация от Sienna Miller (@ilovesiennamiller) Мар 1 2017 в 9:43 PST

Ранее в разладе между Питтом и Джоли репортеры обвинили предполагаемую разлучницу – французскую актрису Марион Котийяр. Та тоже открестилась от романа с Брэдом.

Публикация от @nazanin_krm96 Апр 19 2017 в 12:52 PDT

И еще, поговаривают, что актер активно восстанавливает отношения со своей бывшей женой Дженнифер Энистон. Питт поздравил экс-супругу с Днем рождения. Он нашел телефон блондинки по своим засекреченным каналам связи и отправил ей сообщение с добрыми пожеланиями.

Публикация от ❤️Brad & Jen ❤️ (@anistonpittlove) Апр 19 2014 в 8:01 PDT

"С этой смс-ки их общение возобновилось. Брэд признался Джен, что ему тяжко приходится из-за развода с Джоли. Они еще что-то друг другу писали, вспоминали общие моменты из прошлого", – сообщил информатор, пожелавший остаться неназванным.