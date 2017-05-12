Москвич Костов покорил украинцев на "Евровидении"
Среди претендентов на победу самый молодой участник в этом году Кристиан Костов, выступивший с песней Beautiful Mess ("Прекрасный беспорядок"), занимает третье место. Перед ним – итальянец Франческо Габбани и португалец Сальвадор Собрал.
По правилам конкурса порядок оглашения финалистов не отображает занятых ими позиций, но ведущие назвали фамилию Костова первой. Примечательно, что молодой человек – бывший ученик победителя "Евровидения-2008" Димы Билана на российском проекте "Голос.Дети" в 2014 году. Шоу, в котором Кристиан дошел до финала, стало стартом его музыкальной карьеры.
"Я получил сообщение от Димы. Он запостил в Instagram мое фото и сказал, что поддерживает нас и всегда с нами. Его менеджер сказал, что ему очень понравилось мое выступление", – цитирует Костова РИА Новости. Так юноша ответил на вопрос, поздравил ли его Билан с выходом в финал.
Вторым во время оглашения результатов голосования прозвучало название белорусского дуэта NAVIBAND, исполнившего на родном языке песню "Гісторыя майго жыцця" ("История моей жизни"). В финал прошли Жак Худек из Хорватии с песней My Friend ("Мой друг"), Йоци Папай из Венгрии с композицией Origo ("Ориго") и Аня Ниссен из Дании с песней Where I am ("Там, где я").
Финалистами оказались представитель Израиля IMRI и румынский дуэт Илинки и Алекса Флори, исполнивший заводную композицию Yodel it! ("Спой это йодлем!"), а также норвежец JOWST с песней Grab the Moment ("Не упущу момент").
В десятку лучших вошла группа OG3NE из Нидерландов. Коллектив, состоящий из трех сестер, две из которых – близнецы, спела Lights and Shadows ("Свет и тени"). Замкнул список финалистов представитель Австрии Натан Трент с песней Running On Air ("Бегу по воздуху").
Напомним, что в финале "Евровидения" участвуют 26 конкурсантов. Десять из них определились в полуфинале 9 мая, имена второй десятки стали известны после второго полуфинала 11 мая, еще шесть артистов прошли автоматически: это представители стран – основательниц конкурса (Великобритания, Италия, Испания, Франция и Германия) и хозяйки фестиваля Украины.
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