Болгарский участник "Евровидения" унизил украинские власти

Участник второго полуфинала песенного конкурса "Евровидение – 2017", проходящего в Киеве, Кристиан Костов посещал Крым в июне 2014 года. Молодой человек выступал в "Артеке".

Судя по всему, Кристиану Костову нет дела до политики Службы безопасности Украины (СБУ), которая не пускает в страну выступавших на полуострове артистов. Болгарский участник даже не пытался скрыть тот факт, что три года назад побывал в Крыму.

Таким образом он продемонстрировал свою позицию и унизил украинские власти, которые либо не в состоянии отследить передвижение всех участников конкурса, либо делают это избирательно. На тот факт, что юноша был в Крыму, обратил внимание видеоблогер Анатолий Шарий, сообщает РИА ФАН. Он опубликовал кадры с выступления Костова в международном детском центре "Артек".

Кроме болгарского гражданства, у Кристиана есть и российское. Примечательно, что нашей певице Юлии Самойловой было отказано во въезде на Украину для участия в "Евровидении" из-за посещения Крыма. Выступление Костова должно состояться 11 мая.

Между тем букмекеры назвали наиболее вероятного претендента на победу в "Евровидении". Им оказался конкурсант из Италии Франческо Габбиани, сообщает портал Oddschecker. Согласно данным букмекерских сайтов, коэффициент его триумфа составляет 6/5.

От итальянца не отстают Сальвадор Собрал из Португалии и Кристиан Костов из Болгарии. Коэффициент их победы составляет 15/8 и 16/1 соответственно.

Напомним, что первый полуфинал смотра прошел в столице Украины 9 мая. В финал вышли представители Швеции, Греции, Кипра, Молдавии, Азербайджана, Армении, Португалии, Польши, Австралии и Бельгии. Второй полуфинал "Евровидения" пройдет 11 мая.