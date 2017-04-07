Страшное ночное происшествие Алексея Чумакова

Певец рассказал о своих фобиях. Причина их появления, возможно, кроется в детстве.

Психологи говорят, что той или иной фобии подвержены до 70% людей. Причем склонны к ним чувствительные, впечатлительные и ранимые натуры с богатым внутренним миром. Боязнь высоты, замкнутых пространств и самолетов соседствует с такими экзотическими, как страх перед облаками, метеоритами и частями тела.

Певец Алексей Чумаков признался Dni.Ru в том, что у него тоже есть фобии. "Лето, смеркается, сижу на террасе, работаю над книгой, – говорит Чумаков. – Вдруг слышу шелест. Думал – показалось. Опять шелест. Поднимаю голову и вижу перед собой огромного богомола. Он напугал меня до смерти! Хорошо еще, что он не сел на меня. Я же боюсь пауков и тому подобных насекомых, у меня так называемая арахнофобия. Было очень страшно!"

"Еще я не люблю кукол, – продолжает Чумаков. – Это не фобия, просто мне почему-то неприятно видеть их лица".

Причина появления некоторых страхов певца, возможно, уходит корнями в его детство. "В ту пору в Самарканде мы жили в доме, который, как позже выяснилось, стоял на кладбище для самоубийц, – пояснил Алексей. – Это город древний, там большое количество разных культурных слоев. И, возможно, о древних могилах с годами позабыли и построили несколько домов и пищевой техникум. В результате там часто случались очень странные вещи. Энергия ж никуда не девается, это доказано научно. Поэтому порой было жутко, призраки и полтергейсты дебоширили".





КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Евгений Идзиковский, психолог, коуч:

– Чувство страха управляет всеми сферами человеческой жизни. Возникает же оно, как правило, еще в раннем детстве, когда организм не может адекватно отреагировать на то или иное событие. Так называемое инициирующее страх событие может произойти даже в ту пору, когда человек находится еще в утробе матери или в люльке и никуда не может скрыться от раздражителя. С годами те события амнезируются. Но стоит человеку снова столкнуться с подобным раздражителем, как уровень страха резко возрастает. И может привести даже к паническим атакам. Лечится же фобия медикаментозным способом, когда страх купируется гипнозом и с использованием бихевиористического подхода, когда меняется поведенческая модель человека.

