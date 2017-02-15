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Алексей Чумаков рассказал о проблемах с женой

Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Певец нашел интересное ночное занятие. Плоды его усилий супруга первой оценивает и критикует, чем порой сильно нервирует.
прочитано 3368 раз

Певец Алексей Чумаков представил свою вторую книгу под названием "47". Написание мистического дневника, как можно определить этот жанр, далось ему непросто. "Я писал книгу ночами, возвращаясь с концертов и съемок, – рассказал певец Dni.Ru на презентации. – И это даже приводило к проблемам с женой, ибо она ждала от меня внимания. А я в это время сидел за компьютером".

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 Юлия Олеговна Ковальчук (Чумакова)

Юлия Олеговна Ковальчук (Чумакова) Певица

По словам артиста, его супруга певица Юлия Ковальчук всегда первой оценивает то, что он делает. "Советовать – она ничего не советует, конечно, у нее в писательском деле нет опыта, но критикует какие-то моменты, и к ее мнению я прислушиваюсь. Юля часто оказывается права, ведь если что-то она не поняла, значит, и читатели потом не поймут. Хотя, честно, порой она очень меня своей критикой нервирует".

Зато когда книга увидела свет, Юлия была рада едва ли не больше мужа. "Он гордится мною, знает, скольких усилий стоил мне этот труд. Я теперь могу повесить медали и ходить с ними в трусах по квартире, – смеется Алексей. – Но никаких особенных торжеств мы не устраивали. Просто пригласили друзей, выпили шампанского, вот и все.  Я воспринимаю эту книгу как свое родное детище, в котором продумал каждую деталь – от оформления до наполнения. Хотя, возможно, для других людей все это не так важно. Подарил, например, свое первое сочинение пятнадцати своим музыкантам, за год из них книгу прочли двое".

Сама Ковальчук, как уверяет Алексей, не собирается пока писать книг. Зато ее мама Светлана Васильевна – теща певца – взялась за перо. "Правда, мне плоды своих усилий она пока не показывает, говорит, что стесняется. А я настраиваю ее на то, что надо писать, если пишется, и ничего не боятся, надо читать других авторов, чтобы совершенствовать свой стиль, и тогда спустя какое-то время может получиться гениальная книга".

Автор: Феликс Грозданов15 февраля 2017, 18:19
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