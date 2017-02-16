Алексея Чумакова довели до нервного тика

Певец описывает происходящее в его жизни на протяжении последних восьми месяцев как "ад и ужас". Он никогда не думал, что сниматься в кино так сложно.

Продолжаются съемки российской версии сериала "Касл". Оригинал этой комедийно-драматической ленты выходил на американском телеканале ABC с 2009 до весны 2016 года и за это время обзавелся поклонниками по всему миру. По сюжету известный писатель детективов Ричард Касл присоединяется к полицейскому расследованию, узнав, что реальный преступник копирует сцены убийств из его книг. Его играл Натан Филлон. У нас эту роль доверили певцу Алексею Чумакову.

"Я единственный из занятых в этом проекте, кто не является профессиональным актером, – признался Dni.Ru Алексей во время презентации своей книги "47". – И поэтому даже подумать не мог, что сниматься в кино – это так сложно. У меня уже из-за съемок там начался нервный тик, появился сколиоз. Актерам надо памятник при жизни ставить, ведь если говорить образно и сравнивать трудозатраты, то мы, певцы, нежимся в шезлонге на пляже, а актеры работают в шахте. Только представьте: на протяжении восьми месяцев я работаю шесть дней в неделю по 13 часов. Это ад и ужас! Был месячный перерыв для участия во всяких новогодних историях, и вот снова я – на съемочной площадке, играю Александра Барса, который 98% времени находится в кадре".

"Скажу честно, мне не нравится история, которая рассказывается в этом фильме, я не люблю вертикальные сюжеты. Оригинальной версии фильма я не видел, чтобы никого не копировать и привнести в характер героя что-то свое. А вот моя напарница по фильму Анна Снаткина, которая играет следователя Марину Королеву, смотрит каждую серию", – рассказал Чумаков.

Публикация от alexchumakoff (@alexchumakoff) Окт 10 2016 в 5:05 PDT

Как говорят, в российской версии фильма будет 34 серии. А покажут "Касл" по "Пятому каналу". Правда, даты эфира пока не объявлялись.