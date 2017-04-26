Невесту звезды КВН убивает агрессивный рак
В данный момент Оборин берется за любую работу, чтобы обеспечить Бажановой, работавшей реквизитором команды КВН "ГородЪ ПятигорскЪ", дорогостоящее лечение. Участник московской команды "Парапапарам" соглашается на все предлагаемые ему проекты, чтобы собрать деньги для Анны.
Влюбленным, попавшим в страшную беду, помогают друзья по КВН и просто неравнодушные люди. Сергей сообщил журналистам, что ситуация тяжелая: у Бажановой рак груди с метастазами в мозге.
Влюбленные устроили помолвку в июне 2016 года, а спустя два месяца после радостного события Анна обнаружила в правой груди уплотнение. Теперь большую часть своей жизни она проводит в больницах под капельницами. Девушка, измученная болезнью и тяжелым лечением, постоянно ощущает слабость.
"Мы, конечно, не были готовы к такому – у Ани четвертая стадия рака груди с метастазами в мозге… Врач сказал, что это какой-то особенный – агрессивный – вид болезни, который молниеносно убивает здоровые клетки организма. А еще он напугал Аню тем, что ей предстоит 12 курсов химиотерапии, из-за которых она не сможет иметь детей", – с грустью рассказал Сергей.
Другая звезда КВН, Ольга Картункова, пришла на помощь паре. Она связала их со своим знакомым в Израиле, который занимается "медицинским туризмом". В итоге Бажанова и Оборин вылетели в Тель-Авив на лечение.
Не знаю, с чего начать... Об этом до сих пор трудно не то что писать, но даже думать... Но жизнь такова, увы. Три месяца назад у моей любимой невесты, у моей Анечки, обнаружили четвёртую стадию рака молочной железы. Болезнь развивалась очень быстро, но в тот страшный момент семья и друзья сплотились и очень помогли нам. За эти месяцы мы прошли много тяжелых испытаний: химиотерапия, облучение, капельницы... Я каждый день вижу какая она сильная, как тяжело ей даётся эта борьба. Но сейчас я хочу попросить помощи у всех, кто может и кто захочет помочь. Лечение, к сожалению, ОЧЕНЬ дорогое и нам необходимы средства, чтобы продолжить курс, который жизненно необходим, но без Вашей помощи мы не сможем их собрать. Это реквизиты, благодаря которым мы собираем сумму для продолжения лечения. ❗❗❗Сбербанк карта ✅4279380011419753 получатель Анна Алексеевна Бажанова. ❗❗❗Ещё одна карта Сберабанк Сергей Александрович Оборин ✅4279 3800 2547 3150 ✅Телефон +79652719695 ✅Номер счета получателя 40817810238048006115 ✅ QIWI кошелёк Visa QIWI Wallet +7 965 271-96-95 Я верю, что с Вашей помощью, поддержкой и молитвами мы победим болезнь. Берегите себя и близких!!!!!! #квнсемья #квн #оченьеелюблю
Участники Клуба Веселых и Находчивых собрали крупную сумму денег и провели благотворительный концерт по сбору средств для Анны. В Израиле за два месяца Бажанова перенесла три курса химиотерапии и двадцать процедур облучения груди и головы. Такое интенсивное лечение негативно отразилось на самочувствии девушки, лишившейся волос, бровей и ресниц.
"Из-за этого у Анечки начались проблемы с памятью. Порой она путала слова, не могла сформулировать мысли... Через три недели после прилета к нам на помощь приехала ее подруга Танюша Винокурова – любимую ни на минуту нельзя было оставить одну: ее рвало, мучила постоянная слабость", – цитирует Оборина сайт Starhit.
В начале февраля Бажанова вернулась в Москву. В столице ей пришлось пережить еще три курса химиотерапии. Рядом с больной находится мама Сергея Татьяна, она кормит Анну и морально ее поддерживает. Оборин же делает все, чтобы заработать на поездку в Тель-Авив, запланированную на май.
Сергей готов на все, лишь бы Бажанова выздоровела. "Берусь за любую работу: пишу сценарии, организую корпоративные вечеринки, веду свадьбы. Но денег все равно не хватает, – посетовал Оборин. – На лечение уже ушло три миллиона, требуется еще примерно столько же. Не передать словами, как я благодарен друзьям-кавээнщикам – я перед ними в долгу до конца жизни. Верю, что Аню вылечат и у нас будут дети: мы даже имена им придумали".
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