Невесту звезды КВН убивает агрессивный рак

Звезда КВН Сергей Оборин отчаянно борется за жизнь своей невесты Анны Бажановой. Юморист делает все, чтобы спасти от смерти любимую женщину, у которой обнаружили агрессивную форму рака молочной железы на последней стадии.

В данный момент Оборин берется за любую работу, чтобы обеспечить Бажановой, работавшей реквизитором команды КВН "ГородЪ ПятигорскЪ", дорогостоящее лечение. Участник московской команды "Парапапарам" соглашается на все предлагаемые ему проекты, чтобы собрать деньги для Анны.

Влюбленным, попавшим в страшную беду, помогают друзья по КВН и просто неравнодушные люди. Сергей сообщил журналистам, что ситуация тяжелая: у Бажановой рак груди с метастазами в мозге.

Влюбленные устроили помолвку в июне 2016 года, а спустя два месяца после радостного события Анна обнаружила в правой груди уплотнение. Теперь большую часть своей жизни она проводит в больницах под капельницами. Девушка, измученная болезнью и тяжелым лечением, постоянно ощущает слабость.

"Мы, конечно, не были готовы к такому – у Ани четвертая стадия рака груди с метастазами в мозге… Врач сказал, что это какой-то особенный – агрессивный – вид болезни, который молниеносно убивает здоровые клетки организма. А еще он напугал Аню тем, что ей предстоит 12 курсов химиотерапии, из-за которых она не сможет иметь детей", – с грустью рассказал Сергей.

Другая звезда КВН, Ольга Картункова, пришла на помощь паре. Она связала их со своим знакомым в Израиле, который занимается "медицинским туризмом". В итоге Бажанова и Оборин вылетели в Тель-Авив на лечение.

Участники Клуба Веселых и Находчивых собрали крупную сумму денег и провели благотворительный концерт по сбору средств для Анны. В Израиле за два месяца Бажанова перенесла три курса химиотерапии и двадцать процедур облучения груди и головы. Такое интенсивное лечение негативно отразилось на самочувствии девушки, лишившейся волос, бровей и ресниц.

Публикация от sega56 (@sega56) Янв 20 2016 в 3:13 PST

"Из-за этого у Анечки начались проблемы с памятью. Порой она путала слова, не могла сформулировать мысли... Через три недели после прилета к нам на помощь приехала ее подруга Танюша Винокурова – любимую ни на минуту нельзя было оставить одну: ее рвало, мучила постоянная слабость", – цитирует Оборина сайт Starhit

В начале февраля Бажанова вернулась в Москву. В столице ей пришлось пережить еще три курса химиотерапии. Рядом с больной находится мама Сергея Татьяна, она кормит Анну и морально ее поддерживает. Оборин же делает все, чтобы заработать на поездку в Тель-Авив, запланированную на май.

Публикация от sega56 (@sega56) Янв 27 2015 в 2:53 PST

Сергей готов на все, лишь бы Бажанова выздоровела. "Берусь за любую работу: пишу сценарии, организую корпоративные вечеринки, веду свадьбы. Но денег все равно не хватает, – посетовал Оборин. – На лечение уже ушло три миллиона, требуется еще примерно столько же. Не передать словами, как я благодарен друзьям-кавээнщикам – я перед ними в долгу до конца жизни. Верю, что Аню вылечат и у нас будут дети: мы даже имена им придумали".