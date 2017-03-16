Тарасов довел Бузову на шоу Гордона

Судзиловская резко помолодела Изменившаяся Гузеева вызвала восторг Беркова выходит замуж за Стоянова Джоли пришла к епископу без лифчика Дом-2

Самое читаемое

Ольгу Бузову госпитализировали с осложнениями
Макаревич грязно выругался из-за Самойловой
Последние минуты жизни сына Разина попали на видео
Роскошная Самбурская затмила моделей в трусах
Лысый больной Билан: Я такого давно не испытывал
партнеры
Воскресенье 19 марта
Лента новостей
12:56
Российские подводники принимают поздравления
12:28
82-летняя Софи Лорен потрясла москвичей своим видом
11:41
В Ставрополье полицейские гонялись за умирающим водителем BMW
11:33
Хоккеист забросил шайбу болельщику в лицо (видео)
11:20
Порошенко оставили без миллиарда от МВФ
10:59
США отправили в космос военный спутник
10:20
Трамп рассказал об отношении к Путину
10:07
В Дагестане введен режим КТО
21:23
Россияне поддержали исторический выбор крымчан
20:02
Москвичи поддержали воссоединение Крыма с Россией
18:31
Власти Москвы дали Навальному от ворот поворот
18:24
Известный комментатор Сергей Гимаев умер во время матча
18:17
Чем убивали советские "фантомасы"
18:07
Москва празднует воссоединение с Крымом
17:51
В центре Москвы пьяный мужчина напал на врачей скорой
17:07
На юге Москвы подросток выпал из окна многоэтажки
16:49
Порошенко получил издевательский подарок о Крыме
16:19
Россия с размахом отмечает годовщину воссоединения с Крымом
15:24
Москвичка упала на козырек подъезда и выжила
14:42
Когда откроется второе кольцо московского метро
14:15
Как Россия утратила американское доверие
13:52
В Подмосковье пьяный отец пырнул ножом сына
13:36
Изрезанное тело топ-менеджера "Роскосмоса" нашли в туалете
13:25
Крым подарил россиянам еще один праздник
12:50
В Москве проходит грандиозный фестиваль "Весна"
12:14
Россия празднует третью годовщину воссоединения с Крымом
12:05
Москвич после ссоры взял в заложницы подругу
11:48
Экс-директор "Роскосмоса" Евдокимов найден мертвым в СИЗО
11:31
Почему Трамп отказался потискать Меркель
10:38
Беременная Стоцкая упала с лестницы на тусовке
10:07
Роковая прививка Юлии Самойловой
10:06
В Подмосковье двухлетний мальчик выпал из окна 9-го этажа
00:30
На серой ветке метро произошел сбой из-за падения пассажира
00:15
В Подмосковье пьяный сосед насмерть забил 80-летнюю бабушку
22:08
Неожиданные заявления Владимира Путина
22:08
Трамп отказался подать руку Меркель (видео)
21:56
Ученые объяснили мужское пьянство
21:34
Захарова пришла в спортзал в мини-юбке
21:06
Жена раскрыла подробности травмы Дроздова
21:04
Оперная дива оголилась для откровенной фотосессии
20:51
Молния ударила в два самолета в небе над Стамбулом
20:30
Запад в восторге от экономической тактики Путина
20:27
Как климат влияет на форму носа человека
20:24
Джигурда после развода: Лучше бы я умер
19:51
Бастрыкин озаботился бедой актера Баталова
19:50
Умер нобелевский лауреат по литературе Дерек Уолкотт
19:36
Силовики перекрыли Красную площадь в Москве
19:31
42-летняя Банщикова родила в третий раз
19:26
В Подмосковье задержан избивший женщину-врача
19:18
Додон загладил вину перед Путиным
19:00
Украинские ученые похвастались созданием лекарства от рака
18:57
Украинцев призвали голодать для "победы над Россией"
18:52
Как выжить в информационной войне
18:49
ЛДПР увязла в конфликте в Рузе
18:48
Николай Дроздов получил тяжелую травму на улице
18:32
Диане Шурыгиной предложили миллион
18:25
Убийце режиссера Якжиной дали 13 лет колонии
17:59
Известную модель шантажировали работой в эскорте
17:56
Лукашенко показал России свое истинное лицо
17:52
Венедиктов припомнил Зюганову инфаркт
17:37
Пятилетняя дочь Бони стала копией отца
17:14
Больной туберкулезом рокер умер у себя дома
17:14
Попугай снимает стресс под "Лабутены" (видео)
17:12
Антибиотики перестают справляться с болезнями
17:09
Вика Цыганова устроила провокацию у Кремля
16:49
Гольфист шлепнул крокодила на поле (видео)
16:30
Российский газ опустошил карман Киева
16:29
Режиссеров защитили на 50 лет
16:26
"Вежливый" Олег проводил женщину до метро после изнасилования
16:14
Никита Джигурда отпустил Марину Анисину
16:08
Сваха рассказала о браке Дианы Шурыгиной
16:02
Желтый уровень опасности объявлен в Москве
15:59
Звезда "Людей Икс" серьезно больна
15:51
Многодетную семью лишают жилья из-за брачного контракта
15:37
В кафе у безработной москвички украли шубу за 100 тысяч
15:15
В России появилась организация по защите малого и среднего бизнеса
15:09
Гусев безутешен после разрыва со звездой "Дома-2"
14:59
Костюшкин ушел от Клявера из-за ревности
14:59
Родившим студенткам разрешат учиться бесплатно
14:58
Бизнесменов под санкциями решили освободить от налогов
14:40
Филипп Киркоров объявил об уходе из шоу-бизнеса
14:37
Беркова выходит замуж за Стоянова
14:30
Москвичка пожаловалась на "сексуально озабоченного" врача
14:30
Россия потеряла Джигурду
14:18
Регионы выдвигают представителей в ОП
14:10
Девушка избила бывшего дверным косяком за "прошлые обиды"
14:08
Аллегрова: У Николаева теперь другие любимые женщины
14:00
Акинфеев и Жирков попали в скандальный список Макларена
13:59
Беременность 11-летней британки вызвала переполох
13:54
Белорусские музыканты отказались выступать в России
13:31
Проказница Джоли пришла к архиепископу без лифчика
13:27
Захарова объяснила шумиху вокруг заявления Януковича
13:10
В России хотят запретить "Свидетелей Иеговы"
13:08
Жириновский извинился перед Госдумой за свои слова
13:06
Пострадавшая о странностях аварии с мажорами на МКАД
13:06
Как "ЕР" решает проблемы жителей Севастополя
13:05
Орбакайте удивила необычной прической
12:59
Андрей Разин не может расстаться с умершим сыном
12:54
Оскандалившаяся из-за "голых" фото Сейфрид вышла замуж
12:28
В центре Москвы на четырех станциях метро ищут бомбы
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Неожиданные заявления Владимира Путина
Власти Москвы дали Навальному от ворот поворот
Бузова едко поздравила Тарасова с 30-летием
Беркова выходит замуж за Стоянова
За что россияне ненавидят Гайдара
Вадим Казаченко предложил выйти замуж своему директору
Шоу-бизнес

Тарасов довел Бузову на шоу Гордона

Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова. Фото: GLOBAL LOOK press
Вышел в свет второй выпуск передачи "Мужское/Женское", посвященный Ольге Бузовой. На сей раз девушка оказалась в студии в окружении публики и близких.
прочитано 43216 раз

Ольга Бузова оказалась в студии передачи, облаченная в удлиненный белый пиджак, прикрывающий юбку с бахромой, но демонстрирующий длинные стройные ноги в колготках из черной сеточки. Девушка завила волосы, густо накрасилась (что в дальнейшем не помешало ей проливать слезы) и приготовилась к атаке на себя. Когда ведущий Александр Гордон провел параллель между ее "двумя песенками" и драмой в личной жизни (дескать, выход песен Ольга не просто так совпал с переменой в ее семейном статусе), Бузова ясно дала понять, что это не так. "Мое творчество не имеет прямой связи с той драмой, которая произошла в моей жизни", – заявила Ольга. По ее словам, песни все равно увидели бы свет, даже если бы она не развелась.

ПО ТЕМЕ

Новая избранница ведет себя странно с Тарасовым

Бузова исповедалась Барановской

Бузова заинтриговала новым шоу на "Доме-2"

 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова телеведущая

Поддержать телеведущую пришли ее мать Ирина Александровна, подруги Мария Погребняк и Ольга Десятовская, коллега Александр Носик. Родительница призналась, что была весьма строгой с Ольгой, а когда ей было всего два с половиной года стала говорить, что она уже взрослая. Поэтому, как считает сама Ольга Бузова, у нее есть некие комплексы, которые она сейчас компенсирует. "Я так хочу. я так живу. Я очень жадная до эмоций, до новых впечатлений, до свершений. Какие-то детские нереализованные мечты", – провела анализ Бузова. Гордон вставил: "Она впала в детство..."

Далее Александр развил мысль. Он заявил, что долго рассуждал над феноменом Бузовой (ее популярностью и головокружительным успехом в музыке). "Миллионы увидели ошеломляющую, глубокую, бесконечную пустоту. И сравнили с собой. И поняли, что они тоже могут", – заключил Гордон.

Когда начали обсуждать личную жизнь Ольги, Александр снова озвучил свое мнение. "Мне кажется, что эта привычка быть на виду в "Доме-2" сыграла с вами злую шутку. Вы и к личной жизни отнеслись как к шоу", – отметил Гордон. Однако Бузова ответила, что она не считала свой брак шоу. Она просто радовалась, была счастлива и хотела кричать об этом на каждом углу.

Барановская призналась, что видела Бузову вскоре после того, как ее супружеская жизнь рухнула. "Мне было страшно. Очень страшно. Она заикалась, она не могла говорить вообще... Когда ты понимаешь. что надо вызывать скорую", – рассказала Юлия. Гордон изрек: "Брачный контракт это путь к разводу!"

Потом случилось то, чего не ожидала Бузова. В студии показали часть старого интервью Дмитрия Тарасова. В нем футболист сказал, что считает самым важным моментом в своей жизни встречу с Ольгой. Дмитрий вспомнил, как она его поддерживала во время реабилитационного периода, как помогла пережить смерть отца. Слова Тарасова довели Бузову до слез. Когда отрывок закончился, Гордон поинтересовался: "Что, болит все еще до сих пор?" Дрожащим голосом Бузова ответила: "Ну конечно. А вы как думаете?.." Гордон меланхолически изрек: "Я думаю, плюнуть, растереть и забыть". А певец Данко (настоящее имя Александр Фадеев) резюмировал: "У нас тренд – быть обманутым российским футболом". При этом если Бузова рассмеялась, то Барановская окинула артиста недобрым взглядом. Завершилась программа выступлением Ольги с ее хитом.

Автор: Наталья Аряева16 марта 2017, 15:14
ФОТОРЕПОРТАЖ

Бузова и Тарасов показали чувства

567

комментарии

Политика

Порошенко получил издевательский подарок о Крыме
Почему Трамп отказался потискать Меркель
Лукашенко показал России свое истинное лицо
Додон загладил вину перед Путиным

Шоу-бизнес

Вадим Казаченко предложил выйти замуж своему директору
Юный фаворит Волочковой запал на Бузову
Последнее видео Максаковой назвали "пошлой попыткой"
Лиза Боярская восхитила формами

Проишествия

Изрезанное тело топ-менеджера "Роскосмоса" нашли в туалете
Жена раскрыла подробности травмы Дроздова
Известную модель шантажировали работой в эскорте
"Вежливый" Олег проводил женщину до метро после изнасилования

Lifestyle

Больной туберкулезом рокер умер у себя дома
Антибиотики перестают справляться с болезнями
Звезда "Людей Икс" серьезно больна
Белорусские музыканты отказались выступать в России
Шоу-бизнес

Макеева назвала причину развода с Матвейчуком

Всему виной оказались дети
Шоу-бизнес

Лиза Боярская восхитила формами

Актриса поделилась с подписчиками в Instagram роскошным фото
Шоу-бизнес

Вадим Казаченко предложил выйти замуж своему директору

После 13 лет гражданского брака певец решил узаконить отношения

Шоу-бизнес

Юный фаворит Волочковой запал на Бузову

Актер Артур Решетов рассказал о новом увлечении

Гороскоп

Горбачевым и его женой руководили извне
У Шурыгиной будет двое детей
Принц Гарри нашел свою любовь
Астрологический прогноз с 13 по 19 марта

Фоторепортажи

82-летняя Софи Лорен потрясла москвичей своим видом
Крым подарил россиянам еще один праздник
Вика Цыганова устроила провокацию у Кремля
Орбакайте удивила необычной прической

Спорт

Акинфеев и Жирков попали в скандальный список Макларена
"Победа" засудит снятого с рейса длинноногого волейболиста
Олимпийская чемпионка умерла в 52 года
Ольга Корбут оправдалась за продажу медалей

Регионы

Попугай снимает стресс под "Лабутены" (видео)
Девушка избила бывшего дверным косяком за "прошлые обиды"
Трамвай подтолкнул застрявший на путях автобус (видео)
Мужчина поймал "на удочку" выпавшего из окна кота (видео)
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru