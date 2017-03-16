Новая избранница ведет себя странно с Тарасовым

Судзиловская резко помолодела Изменившаяся Гузеева вызвала восторг Беркова выходит замуж за Стоянова Джоли пришла к епископу без лифчика Дом-2

Самое читаемое

Ольгу Бузову госпитализировали с осложнениями
Макаревич грязно выругался из-за Самойловой
Последние минуты жизни сына Разина попали на видео
Роскошная Самбурская затмила моделей в трусах
Лысый больной Билан: Я такого давно не испытывал
партнеры
Пятница 17 марта
Лента новостей
00:30
На "серой" ветке метро произошел сбой из-за падения пассажира
00:15
В Подмосковье пьяный сосед насмерть забил 80-летнюю бабушку
22:08
Трамп отказался подать руку Меркель (видео)
21:56
Ученые объяснили мужское пьянство
21:06
Жена раскрыла подробности травмы Дроздова
21:04
Оперная дива оголилась для откровенной фотосессии
20:51
Молния ударила в два самолета в небе над Стамбулом
20:30
Запад в восторге от экономической тактики Путина
20:27
Как климат влияет на форму носа человека
19:51
Бастрыкин озаботился бедой актера Баталова
19:50
Умер нобелевский лауреат по литературе Дерек Уолкотт
19:36
Силовики перекрыли Красную площадь в Москве
19:26
В Подмосковье задержан избивший женщину-врача
19:18
Додон загладил вину перед Путиным
19:00
Украинские ученые похвастались созданием лекарства от рака
18:57
Украинцев призвали голодать для "победы над Россией"
18:52
Как выжить в информационной войне
18:49
ЛДПР увязла в конфликте в Рузе
18:48
Николай Дроздов получил тяжелую травму на улице
18:32
Диане Шурыгиной предложили миллион
18:25
Убийце режиссера Якжиной дали 13 лет колонии
17:59
Известную модель шантажировали работой в эскорте
17:52
Венедиктов припомнил Зюганову инфаркт
17:14
Больной туберкулезом рокер умер у себя дома
17:14
Попугай снимает стресс под "Лабутены" (видео)
17:12
Антибиотики перестают справляться с болезнями
17:09
Вика Цыганова устроила провокацию у Кремля
16:49
Гольфист шлепнул крокодила на поле (видео)
16:30
Российский газ опустошил карман Киева
16:29
Режиссеров защитили на 50 лет
16:26
"Вежливый" Олег проводил женщину до метро после изнасилования
16:02
Желтый уровень опасности объявлен в Москве
15:59
Звезда "Людей Икс" серьезно больна
15:51
Многодетную семью лишают жилья из-за брачного контракта
15:37
В кафе у безработной москвички украли шубу за 100 тысяч
15:15
В России появилась организация по защите малого и среднего бизнеса
14:59
Родившим студенткам разрешат учиться бесплатно
14:58
Бизнесменов под санкциями решили освободить от налогов
14:30
Москвичка пожаловалась на "сексуально озабоченного" врача
14:18
Регионы выдвигают представителей в ОП
14:10
Девушка избила бывшего дверным косяком за "прошлые обиды"
14:08
Аллегрова: У Николаева теперь другие любимые женщины
14:00
Акинфеев и Жирков попали в скандальный список Макларена
13:59
Беременность 11-летней британки вызвала переполох
13:54
Белорусские музыканты отказались выступать в России
13:31
Проказница Джоли пришла к архиепископу без лифчика
13:27
Захарова объяснила шумиху вокруг заявления Януковича
13:10
В России хотят запретить "Свидетелей Иеговы"
13:08
Жириновский извинился перед Госдумой за свои слова
13:06
Пострадавшая о странностях аварии с мажорами на МКАД
13:06
Как "ЕР" решает проблемы жителей Севастополя
13:05
Орбакайте удивила необычной прической
12:59
Андрей Разин не может расстаться с умершим сыном
12:54
Оскандалившаяся из-за "голых" фото Сейфрид вышла замуж
12:28
В центре Москвы на четырех станциях метро ищут бомбы
12:22
Изменившаяся Лариса Гузеева вызвала восторг
12:21
Актриса Олеся Судзиловская резко помолодела
12:19
Генерал Варчук признался в получении взятки в 10 млн
12:13
Под Москвой в подъезде до смерти забили девушку
12:08
Трамвай подтолкнул застрявший на путях автобус (видео)
11:53
Москвич в ярком купальнике устроил зарядку у метро (видео)
11:52
Студентка-медик до смерти объелась ChocoPie
11:52
На Кипре взорвалась русская радиостанция (видео)
11:48
Жириновский извинился за недостойное поведение
11:47
Секты на рынке недвижимости
11:44
Севастополь стремительно преображается в составе России
11:40
На россиянина завели дело из-за многомиллионого выигрыша в покер
11:39
Актриса Валентина Теличкина госпитализирована в Москве
11:30
Автомобилистов оставят без гарантии
11:26
Виктории Дайнеко делают операцию после разрыва с мужем
11:19
Актер из "Друзей" избил премьер-министра
11:14
На севере Москвы из BMW X6 стащили 4,3 миллиона рублей
11:13
США решили затопить Сирию
11:05
К кому Путин приходит по ночам
11:04
"Разлучница" Джоли и Питта родила второго ребенка
10:56
Новая избранница Тарасова: Для меня главное – семья
10:51
В Москве раскрыта миллиардная афера с деньгами на инвалидов
10:43
#Наташапрости: Малахов обнимал другую на презентации
10:43
Как китайские туристы обворовывали Россию
10:40
Праймериз "ЕР" – тренировка перед выборами
10:29
Голливудский актер признался в убийстве соседа мечом
10:16
Кафельникову застыдили за эротическую съемку с любимым
09:54
За снятие наличных придется платить больше
09:52
Главные события Москвы с 17 по 23 марта 2017 года
09:38
Гламурный наркобарон сел в тюрьму из-за селфи
09:33
Очевидцы сообщили о пожаре в московском ТЦ
09:29
Отдыхающая в Дубае Кудрявцева восхитила своим видом
09:25
Когда женщинам пора "снизить планку"
09:18
На юго-востоке Петербурга нашли труп пенсионерки
09:16
"Маменькин сынок" в ловушке первой любви
09:13
Снос хрущевок дойдет до регионов
08:59
Лысый Билан сделал признание о Самойловой
08:44
Секреты квестов в реальности
08:34
Россиян предупредили о метелях и дождях
08:32
Дроздова стала похожа на Хромченко
08:32
На границе с Украиной появится новая армия
08:27
В Петербурге эвакуируют дом после сообщения о бомбе
08:21
Водитель такси протаранил фуру в Москве
08:10
Маткапитал предложили тратить по-новому
07:53
В Черное море вошел французский фрегат-невидимка
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Тарасов довел Бузову на шоу Гордона
Филипп Киркоров сообщил о проблемах и тратах
Беркова выходит замуж за Стоянова
Россиян ограничат в правах на пенсию
Неожиданные заявления Владимира Путина
Сваха рассказала о браке Дианы Шурыгиной
Шоу-бизнес

Новая избранница ведет себя странно с Тарасовым

Дмитрий Тарасов. Фото: GLOBAL LOOK press\Dmitry Golubovich
Предполагаемая возлюбленная футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко запустила в своем Instagram прямой эфир, в котором пообщалась с подписчиками. Среди людей, задававших красотке вопросы, был бывший муж Ольги Бузовой, но она его игнорировала.
прочитано 14438 раз

В Сети продолжается бум прямых эфиров. Знаменитости каждый день запускают в своих микроблогах чат и общаются с поклонниками. Дмитрий Тарасов выходил на связь с народом два вечера подряд, а теперь не устояла перед искушением и его зазноба Анастасия Костенко.

ПО ТЕМЕ

Тарасов назвал имя новой возлюбленной

Бузова исповедалась Барановской

Тарасов делает Бузовой и любовнице одинаковые подарки

 Дмитрий Алексеевич Тарасов

Дмитрий Алексеевич Тарасов футболист

Конечно же, многие вопросы были об Ольге Бузовой, но вторая вице-мисс Россия 2014 года их оставляла без внимания. Она отвечала только тем, кто спрашивал про секреты красоты, работу и прочие приятные вещи.

В какой-то момент в чате появился Тарасов со своего официального аккаунта. "Ты куда едешь?" – поинтересовался у эффектной брюнетки футболист. Однако она проигнорировала его реплику и продолжила общаться с незнакомцами.

Молчание Анастасии Дмитрия не устроило. "Ответь мне", – написал девушке спортсмен. "Тарасову ответь!!!!!!!!!", "Диме ответь", – присоединились к просьбе футболиста участники прямого эфира. Однако Костенко осталась непреклонной. Она или не заметила сообщение бойфренда или проигнорировала его.

А Дмитрий, между тем, не унимался. "Просто привет передай", – взмолился бывший муж Ольги Бузовой. Однако ответа от своенравной красавицы так и не дождался. "Такой ржач, не могу!", "Оу, семейные разборочки",  – принялись веселиться комментаторы. Другие же решили, что Анастасия ведет себя с любимым мужчиной довольно странно. "Уж не поссорились ли?" – забеспокоились неравнодушные.

Напомним, днем ранее в своем прямом эфире Тарасов сделал то, чего от него так долго ждали светские сплетники и журналисты. Футболист озвучил наконец имя новой избранницы. В каждом третьем комментарии подписчики спрашивали у Тарасова про его новую возлюбленную. Дмитрий подтвердил, что она есть и что сердце его несвободно.

Недавно в Instagram Бузова публично обвинила экс-супруга в измене с некой "мисской". Именно это слово использовали подписчики, пытаясь узнать у футболиста, кто она. "Что за мисска?! – В какой-то момент не выдержал и возмутился Дмитрий. – Какая еще мисска?" А затем после театральной паузы спортсмен сообщил страждущим имя девушки. "Ее зовут Анастасия! Настя!" – эмоционально заявил Тарасов.

Выходит, таким образом футболист подтвердил догадки журналистов. Еще в конце прошлого года, когда Ольга и Дмитрий разводились, всеведущие репортеры предположили, что разлучницей стала вторая вице-мисс Россия 2014 года и участница международного конкурса красоты "Мисс Мира 2014" Анастасия Костенко.

Автор: Елена Алешина16 марта 2017, 11:04
ФОТОРЕПОРТАЖ

На кого Тарасов променял Бузову

567

комментарии

Политика

Лукашенко показал России свое истинное лицо
Захарова объяснила шумиху вокруг заявления Януковича
В России появилась организация по защите малого и среднего бизнеса
Жириновский извинился перед Госдумой за свои слова

Шоу-бизнес

Джигурда после развода: Лучше бы я умер
42-летняя Банщикова родила в третий раз
Сваха рассказала о браке Дианы Шурыгиной
Никита Джигурда отпустил Марину Анисину

Проишествия

Николай Дроздов получил тяжелую травму на улице
Известную модель шантажировали работой в эскорте
"Вежливый" Олег проводил женщину до метро после изнасилования
Студентка-медик до смерти объелась ChocoPie

Lifestyle

Больной туберкулезом рокер умер у себя дома
Антибиотики перестают справляться с болезнями
Звезда "Людей Икс" серьезно больна
Белорусские музыканты отказались выступать в России
Шоу-бизнес

Изменившаяся Лариса Гузеева вызвала восторг

Телеведущая и актриса получила массу комплиментов
Lifestyle

Белорусские музыканты отказались выступать в России

Участники популярной группы Naviband не приедут в Москву
Шоу-бизнес

Беркова выходит замуж за Стоянова

Тамадой на свадьбе влюбленных будет звезда "Дома-2"
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров объявил об уходе из шоу-бизнеса

Накануне юбилея поп-король сделал заявление

Гороскоп

Горбачевым и его женой руководили извне
У Шурыгиной будет двое детей
Принц Гарри нашел свою любовь
Астрологический прогноз с 13 по 19 марта

Фоторепортажи

Вика Цыганова устроила провокацию у Кремля
Орбакайте удивила необычной прической
#Наташапрости: Малахов обнимал другую на презентации
Дроздова стала похожа на Хромченко

Спорт

Акинфеев и Жирков попали в скандальный список Макларена
"Победа" засудит снятого с рейса длинноногого волейболиста
Олимпийская чемпионка умерла в 52 года
Ольга Корбут оправдалась за продажу медалей

Регионы

Попугай снимает стресс под "Лабутены" (видео)
Девушка избила бывшего дверным косяком за "прошлые обиды"
Трамвай подтолкнул застрявший на путях автобус (видео)
Мужчина поймал "на удочку" выпавшего из окна кота (видео)
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru