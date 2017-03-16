Новая избранница ведет себя странно с Тарасовым

Предполагаемая возлюбленная футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко запустила в своем Instagram прямой эфир, в котором пообщалась с подписчиками. Среди людей, задававших красотке вопросы, был бывший муж Ольги Бузовой, но она его игнорировала.

В Сети продолжается бум прямых эфиров. Знаменитости каждый день запускают в своих микроблогах чат и общаются с поклонниками. Дмитрий Тарасов выходил на связь с народом два вечера подряд, а теперь не устояла перед искушением и его зазноба Анастасия Костенко.

Конечно же, многие вопросы были об Ольге Бузовой, но вторая вице-мисс Россия 2014 года их оставляла без внимания. Она отвечала только тем, кто спрашивал про секреты красоты, работу и прочие приятные вещи.

В какой-то момент в чате появился Тарасов со своего официального аккаунта. "Ты куда едешь?" – поинтересовался у эффектной брюнетки футболист. Однако она проигнорировала его реплику и продолжила общаться с незнакомцами.

Молчание Анастасии Дмитрия не устроило. "Ответь мне", – написал девушке спортсмен. "Тарасову ответь!!!!!!!!!", "Диме ответь", – присоединились к просьбе футболиста участники прямого эфира. Однако Костенко осталась непреклонной. Она или не заметила сообщение бойфренда или проигнорировала его.

Публикация от Anastasia KOSTENKO (@kostenko.94) Мар 7 2017 в 5:28 PST

А Дмитрий, между тем, не унимался. "Просто привет передай", – взмолился бывший муж Ольги Бузовой. Однако ответа от своенравной красавицы так и не дождался. "Такой ржач, не могу!", "Оу, семейные разборочки", – принялись веселиться комментаторы. Другие же решили, что Анастасия ведет себя с любимым мужчиной довольно странно. "Уж не поссорились ли?" – забеспокоились неравнодушные.

Напомним, днем ранее в своем прямом эфире Тарасов сделал то, чего от него так долго ждали светские сплетники и журналисты. Футболист озвучил наконец имя новой избранницы. В каждом третьем комментарии подписчики спрашивали у Тарасова про его новую возлюбленную. Дмитрий подтвердил, что она есть и что сердце его несвободно.

Публикация от Anastasia KOSTENKO (@kostenko.94) Мар 4 2017 в 10:36 PST

Недавно в Instagram Бузова публично обвинила экс-супруга в измене с некой "мисской". Именно это слово использовали подписчики, пытаясь узнать у футболиста, кто она. "Что за мисска?! – В какой-то момент не выдержал и возмутился Дмитрий. – Какая еще мисска?" А затем после театральной паузы спортсмен сообщил страждущим имя девушки. "Ее зовут Анастасия! Настя!" – эмоционально заявил Тарасов.

Публикация от tarasov23 (@tarasov23) Дек 30 2016 в 1:35 PST

Выходит, таким образом футболист подтвердил догадки журналистов. Еще в конце прошлого года, когда Ольга и Дмитрий разводились, всеведущие репортеры предположили, что разлучницей стала вторая вице-мисс Россия 2014 года и участница международного конкурса красоты "Мисс Мира 2014" Анастасия Костенко.