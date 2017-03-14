Бузова заинтриговала новым шоу на "Доме-2"

Ольга Бузова проанонсировала новое шоу со своим участием. Ведущая скандально известного телепроекта "Дом-2" заявила, что в его рамках стартует еще один проект.

В своем Instagram девушка написала о том, что премьеру шоу, на котором будут "срываться маски", можно увидеть на ТНТ в 23.00. При этом Бузова призвала поклонников телепроекта не пропустить столь значимо событие.

Новость, опубликованная несколько часов назад, уже собрала более миллиона просмотров и множество комментариев. Фанаты "Дома-2" искренне порадовались новшеству на любимом шоу.

"Обожаю "Дом-2", за 12 лет ни один выпуск не пропустила. А ты, Оля, просто молодец, столько добилась своей жизни. Восхищена тобой", "Красотка Ольчик))", – пишут пользователи Сети. Однако сообщение Бузовой и новом проекте в рамках скандального шоу понравилось не всем.

"Оля, я уже и забыла про "Дом-2", и тебя уже с ним не ассоциирую, т.к. давно фоток оттуда не было. Когда ты его уже покинешь?? Это место не для тебя, оставь его Бородиной, а сама иди дальше, как в свое время сделала это Собчак", "Деградация процветает", – комментируют запись Ольги юзеры.

У нас новое шоу в рамках Дома 2������ мы срываем маски �� не пропустите завтра премьера в 23.00 на ТнТ�� #ялюблюсвоюработу#дом2#тнт Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Мар 14 2017 в 5:12 PDT

Напомним, ведущая скандально известного телепроекта "Дом-2" недавно выписалась из больницы, поблагодарив всех за внимание к ней. Как писали Dni.ru, вечером 10 марта у Бузовой подскочила температура и разболелось горло.

Девушку госпитализировали в частную клинику, где она провела более суток. Температура телеведущей 11 марта поднялась до 39,5. Однако к утру воскресенья Бузова пошла на поправку и была выписана домой. Теперь ей предстоит курс капельниц и уколов.