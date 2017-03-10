Бузова напугала своим сообщением

Ольга Бузова напугала поклонников своим сообщением. Преданные фанаты с тревогой отнеслись к посту ведущей "Дома-2", в котором она сообщила, что вызвала себе "скорую помощь".

Ольга Бузова продолжает привлекать к себе внимание. На сей раз ведущая реалити-шоу "Дом-2" оставила на своей официальной страничке в социальной сети Instagram фотографию, на которой запечатлена карета "скорой помощи", и сопроводила пост неоднозначной подписью. "Вызвала скорую. Она едет ко мне уже третий час", – сообщила Бузова.

Многочисленные подписчики немедленно отреагировали на запись своей любимицы и буквально засыпали ее вопросами и пожеланиями скорейшего выздоровления. "Что случилось???? Оля", "Оля, тебе пора в отпуск поехать, на моря какие-нибудь...", "Что случилось?", "Езжай в деревню", "А почему вы вызвали скорую ни в какой нибудь частной клинике? Там по быстрее работают – объем не такой", "Пора в отпуск! Не надо столько работать!", "Говори что температура 40 и задыхаешься, сразу приедут!!! Оля поправляйся малышка и не болей!" – написали в комментариях взволновавшиеся фанаты.

В последнее время здоровье подводит Ольгу Бузову, а несчастья так и сыплются на нее. К примеру, на днях телеведущая получила ранение. Ольга стала специальным гостем премии "Звуковая дорожка МК", которую вручали в столичном "Крокус Сити Холле". Во время общения с представителями прессы на руке у Бузовой был бинт.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Мар 5 2017 в 10:29 PST

"Мы готовились к другому развитию событий, – пояснила она, – боялись, что снова возникнет слабость и ноги перестанут слушаться (в феврале Ольга потеряла сознание во время концерта в Петербурге – Ред.). Но на сей раз подвел дорогой золотой браслет. В нем хитрая застежка-гвоздик. Во время пения я сделала движение рукой и зацепилась этим гвоздиком за боди за спиной. Можно было продолжать работать так, но я дернула руку с силой и гвоздь порезал мне руку. Образовалась глубокая, три-четыре миллиметра рана, пошла кровь, пришлось вызывать врачей. Они сказали, что до свадьбы заживет, но шрамик останется".

