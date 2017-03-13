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Шоу-бизнес

Бузова обратилась к публике после госпитализации

Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86
Ольга Бузова обратилась к публике после госпитализации. Ведущая скандально известного телепроекта "Дом-2" выписалась из больницы и поблагодарила всех за внимание.
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Ольга Бузова объявилась в популярной социальной сети Instagram. На своей официальной страничке телеведущая опубликовала фотографию, на которой запечатлена лежащей под пледом в окружении четвероногих домашних питомцев. Бузова обратилась к заинтересованной публике со словами благодарности за поддержку.

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"Мои дорогие, я наконец-то дома!🙏🏽🙏🏽🙏🏽 Это были очень сложные для меня и моих близких дни! 🤧😢Спасибо, что поддерживали меня! 😘💋🌹Спасибо моей семье и друзьям, которые все время писали и навещали меня🙏🏻🙏🏻🙏🏻 Сейчас мне уже намного лучше😔 С завтрашнего дня возвращаюсь потихоньку в рабочий строй 🎥🎤Берегите свое здоровье, не повторяйте моих ошибок 🙏🏽Люблю вас", – написала Ольга.

Ранее представитель ведущей Антон Богославский рассказал, что вечером, 10 марта, Ольга Бузова почувствовала недомогание: у нее подскочила температура и разболелось горло. Помощники немедленно вызвали скорую помощь. Однако карета не спешила прибывать на вызов. Прождав больше часа, агенты Ольги снова связались с пунктом помощи. Оператор объяснила, что их случай не экстренный, поэтому следует подождать. В качестве компенсации женщина дала совет обтирать Бузову мокрыми полотенцами.

Тогда пиарщики позвонили в частную клинику. Скорая прибыла на место в течение получаса. А еще через 30 минут к Бузовой приехал и ее лечащий врач. Прибывшие медики осмотрели Ольгу и решили госпитализировать ее в частную лечебницу. Там она провела более суток. Как рассказал представитель ведущей, в субботу, 11 марта, температура у нее подскочила до 39,5. Однако к утру воскресенья Бузова пошла на поправку и была выписана домой. Сейчас ей предстоит курс капельниц и уколов, передает "Московский комсомолец".

Автор: Наталья Аряева13 марта 2017, 09:38
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Бузова явилась с полуголым мужчиной

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