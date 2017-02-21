Клуни впервые высказался о беременности жены

Джордж Клуни дал откровенное интервью, в котором впервые прокомментировал информацию о беременности своей жены Амаль. По словам голливудского актера, их ждет "большое приключение".

О беременности Амаль Клуни не говорил только ленивый. Так, мать Джорджа Клуни рассекретила пол будущих внуков, а друг семьи, актер Мэтт Деймон, рассказал о том, как советовал Джорджу молчать о скором прибавлении в семействе. При этом сами Амаль и Джордж Клуни упорно молчали.

И вот наконец непростой период в беременности супруги позади, и голливудский актер наконец прокомментировал информацию о двойне. Клуни в беседе с журналистом во французской передаче Rencontres de Cinema подтвердил, что они с женой действительно ждут двойню.

"Мы безумно счастливы и удивлены. Для нас это будет большое приключение", – сияя от радости, сообщил Джордж Клуни. По словам голливудского красавца, друзья, едва узнав о беременности Амаль, оказали ему "поддержку", а также осыпали шутками. В частности, приятели смеялись над возрастом будущего папаши (весной Джорджу Клуни исполнится 56 лет).

Впрочем, сам актер абсолютно не переживает по этому поводу. Клуни напомнил, что легендарный актер Жан-Поль Бельмондо в 70 лет стал в четвертый раз отцом. "И это меня вдохновляет", – цитирует Джорджа E! News.

Говорят, супруги Клуни станут родителями благодаря ЭКО. Якобы к этой процедуре они прибегли еще летом. Причем супруга голливудского актера всерьез опасалась этого, поскольку у нее страх перед медицинскими манипуляциями. Однако результат превзошел всякие ожидания супругов.

Напомним, слухи о беременности Амаль ходили на протяжении нескольких недель. Они появились после того, как супруги появились на премьере документального фильма The White Helmets в Лондоне. Для выхода в свет любительница обтягивающих платьев Амаль вдруг появилась перед журналистами в свободном коротком платье в цветочек. Но даже такой наряд не смог скрыть округлившегося животика супруги Джорджа Клуни.

