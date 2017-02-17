Мать рассекретила пол будущих детей Клуни

Мама голливудской звезды Джорджа Клуни рассекретила пол его будущих детей. По словам 77-летней Нины, 55-летний актер и его супруга Амаль ожидают девочку и мальчика.

Сомнений не осталось: счастливое событие в семье Джорджа и Амаль ожидается через несколько месяцев. Раньше журналисты только строили предположения, разглядывая в лупу округлившийся живот супруги актера. Однако теперь мама Клуни внесла в этот вопрос определенность. Женщина подтвердила, что влюбленные ждут близнецов.

"По ребенку на каждого! – смеется довольная будущая бабушка. – Да, мальчик и девочка. Это так чудесно! Мой муж и я невероятно рады".

Репортеры попытались обсудить с родительницей актера имена его близнецов, но Нина пока не в курсе, как назовут малышей. "Даже если бы знала, не сказала, потому что это сугубо личное дело Джорджа и Амаль", – отметила мама Клуни.

Ожидается, что дети супругов появятся на свет месяца через четыре. Как уверяют западные источники, жена голливудского актера сделала ЭКО, и поэтому теперь у нее родится двойня. "Когда Джордж и Амаль узнали о близнецах, они были очень удивлены, но и немного испуганы. Просто до этого они говорили, что им будет достаточно и одного ребенка. Однако известие о том, что у них будут двое – мальчик и девочка – сделало их по-настоящему счастливыми. Они себя чувствуют так, словно сорвали семейный джекпот!" – заявил журналистам близкий друг 39-летней Амаль, пожелавший остаться неназванным.

Публикация от Amal Clooney (@amalclooney) Янв 10 2017 в 1:50 PST

Говорят, Джордж и Амаль решили прибегнуть к ЭКО еще летом. Причем супруга голливудского актера всерьез опасалась процедуры, поскольку у нее страх перед медицинскими манипуляциями. Однако результат превзошел всякие ожидания супругов.

"На протяжении нескольких месяцев они не могут поверить, что скоро станут родителями. Джордж и Амаль приходят в восторг, выбирая всякие детские штучки и подбирая все необходимое для будущего потомства. Они собираются быть самыми лучшими родителями", – заключил приятель четы Клуни.