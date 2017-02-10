Сообщение Клуни о беременности жены вызвало слезы

Несмотря на то, что Джордж и Амаль Клуни молчат о скором прибавлении в семействе, их друг актер Мэтт Деймон рассказал подробности. По словам голливудской звезды, узнав о беременности Амаль, он расплакался.

В интервью изданию Entartament Tonight Canada Мэтт Деймон рассказало том, как впервые узнал о грядущем пополнении в семье своего друга, актера Джорджа Клуни.

"Прошлой осенью я работал вместе с Джорджем. Однажды на съемочной площадке он отвел меня в сторону и рассказал, что они ждут ребенка. Я так за него обрадовался, что расплакался", – признался Деймон.

Мэтт поинтересовался у Джорджа, какой срок у Амаль. Тот ответил, что беременность насчитывает не более восьми недель. "После этого я убедил Джорджа, чтобы он никому и ничего пока не рассказывал и помнил о правиле 12 недель. Спустя еще четыре недели я поинтересовался, как дела, и он ответил, что у них все отлично", – обрадованно сообщил голливудский актер.

По мнению Мэтта Деймона, Амаль и Джордж Клуни, ожидающими двойню, будут превосходными родителями. "Но это будет непросто – когда будет плакать один ребенок, будет просыпаться и второй. Но Джордж и так спит мало, так что с ним все будет нормально", – уверен Деймон.

В заключение Мэтт заявил: "Я очень рад за него. Она удивительная женщина. Он всегда выигрывает джекпот. Их дети будут счастливчиками".

Напомним, слухи о беременности Амаль ходили на протяжении нескольких недель. Они появились после того, как супруги появились на премьере документального фильма The White Helmets в Лондоне. Для выхода в свет любительница обтягивающих платьев Амаль вдруг появилась перед журналистами в свободном коротком платье в цветочек. Но даже такой наряд не смог скрыть округлившегося животика супруги 55-летнего Джорджа Клуни.