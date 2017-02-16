Анисина назвала условия возвращения к Джигурде

Решение фигуристки Марины Анисиной развестись с эпатажным актером, возможно, не окончательное. Спортсменка назвала благоверному условия, при которых может к нему вернуться.

Сегодня, 16 февраля в Мосгорсуде рассматривалась апелляционная жалоба актера Никиты Джигурды на решение Кунцевского районного суда. Актер вместе с фигуристкой Мариной Анисиной борется за наследство в миллиард рублей, которое им оставила бизнес-леди Людмила Браташ. Районный суд постановил сделать экспертизу завещания, однако Джигурду такое решение не устроило, и он подал апелляционную жалобу.

После заседания артист появился перед журналистами радостным и посвежевшим. Длинные волосы Никита собрал в высокий хвост, привел в порядок бороду и усы – судя по всему, в личной жизни актера наметились перемены к лучшему. Оказалось, его возлюбленная Марина Анисина и после скандального развода не может его забыть.

"По секрету вам скажу, сейчас Анисина в размышлениях – может быть, стоит отложить развод. Она говорит: "Вот покрасишь бороду и усы – заберу заявление из суда (о разводе. – Прим. ред.)" – сообщил Джигурда корреспонденту Dni.Ru.

Однако актер не спешит идти навстречу капризам любимой. "Я что, мальчик что ли? – ответил он спортсменке. – Говорю: "Ничего подобного. Я сильнее тебя, не крашу, потому что я хочу, чтоб ты меня любила, как любить умеешь только ты. А если ты, девочка моя, любишь меня только чернобородым, это не настоящая любовь". Ко мне с длинной бородой она еще привыкла, а когда сбрил, убегала от меня по комнатам, еле в койку затащил тогда".

Позже Никита признался, что иногда все-таки будет следовать советам любимой. "По праздникам я буду проводить мистерии и накладывать грим, это же праздник", – уточнил он.

Напомним, Анисина и Джигурда развелись в декабре прошлого года. Адвокат фигуристки в качестве причины называл непреодолимые разногласия между супругами, Анисина утверждала, что актер безответственно себя ведет по отношению к ней и к детям. Никита снова подал апелляционную жалобу, уже на это решение суда. После этого супругам дали 40 дней на примирение.