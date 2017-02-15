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Джигурда выгнал из дома свою "новую музу"

Никита Джигурда. Фото: GLOBAL LOOK press/Anton Belitsky
Эпатажный актер Никита Джигурда заявил, что больше не собирается пускать к себе домой бывшего директора Антонину Саврасову. Артиста очень расстроило то, что она без его ведома приняла участие в программе "Прямой эфир".
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В студии Антонина попыталась встать на защиту артиста, но несколько неосторожных фраз все-таки обидели известного актера. "Я запретил ей приходить, – рассказал он корреспонденту Dni.Ru. – Я знаю, что она участвовала по просьбе Марины Анисиной (фигуристка, бывшая жена Никиты Джигурды. – Прим. ред.), но после передачи я решил с ней не общаться".

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Никита Борисович Джигурда

Никита Борисович Джигурда актер, режиссер

К слову, ведущий программы Борис Корчевников назвал Антонину "новой музой" Никиты Джигурды. Ведущий заявил, что, по слухам, она живет в одной квартире с актером, однако та, появившись в студии, опровергла эту информацию. "Дело в том, что я никогда не была любовницей Никиты Джигурды!" – объяснила она. "Но вы ночевали у него дома!" – возразил Корчевников.

Однако Марина Анисина, также присутствовавшая в студии, неожиданно вступилась за Антонину. "В доме много комнат, – рассказала она. – А я настолько разбаловала Никиту, что сам он не может сделать ничего. Он не может ходить за продуктами. Тоня его поддерживает".

Между тем актер ранее часто появлялся на публике в обществе Антонины. С первого взгляда было видно, что между ними очень теплые, но, скорее всего, дружеские отношения. Саврасова поддерживала Джигурду на судебных заседаниях по поводу завещания его кумы Людмилы Браташ.

Напомним, Никита Джигурда вместе с фигуристкой Мариной Анисиной борется за наследство в миллиард рублей, которое им оставила бизнес-леди. В ноябре 2016 года артист развелся с женой, однако подал апелляцию на соответствующее решение суда. В итоге супругам дали 40 дней на примирение.

Автор: Любовь Порываева15 февраля 2017, 18:56
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Джигурда совершил coming-out на вечеринке

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