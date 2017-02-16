Джигурда проиграл сестре Браташ

Московский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу актера Никиты Джигурды и фигуристки Марины Анисиной на решение Кунцевского районного суда. Бывшие супруги борются за наследство в миллиард рублей, которое им оставила бизнес-вумен Людмила Браташ.

На предпоследнем судебном заседании было решено провести экспертизу завещания кумы Джигурды и Анисиной. Это звездных супругов не устроило, и они решили подать апелляционную жалобу.

В этот раз Никита вел себя куда смирней обычного. Артист спокойно объяснил судьям, что оригинала документа просто-напросто не существует. "Оригинал был украден, я не мог обратиться в полицию, так как перенес микроинсульт", – объяснил артист. По его словам, в октябре 2016 года "между магазином и домом" на него напали неизвестные и отобрали документ.

Адвокат Анисиной Андрей Князев обратил внимание судей на то, что в результате экспертизы документ будет испорчен. "Так какой документ, вы же сказали, его нет?" – удивилась одна из судей. "Ну, Никита Борисович говорит, что нет", – неуверенно согласился юрист.

"Мы все участвуем в жутком шоу, которое устраивает Никита Борисович", – констатировала сестра Браташ Светлана Романова. "Это ложь! – громко возразил артист. – Меня обвиняют в краже, в изнасиловании, в подделке завещания, а американский нотариус клянется на Библии, что видел оригинал".

Когда судьи удалились в совещательную комнату, вялая перепалка между Романовой и Джигурдой переросла в громкий скандал. "Ты как карты тасуешь жизнь моей сестры, – обвиняла Светлана артиста. – Ты гнусный старик, пошлый человек, фрик!" Тот грозил Романовой эффектом бумеранга и периодически называл себя богом. Артисту сделали несколько традиционных замечаний. Когда крики сделались оглушительными, приставы уже готовы были вывести разбушевавшегося артиста, но тому удалось взять себя в руки.

В итоге Мосгорсуд оставил решение Кунцевского суда без изменений. По закону, экспертиза документа должна быть проведена. "То есть вы отказываете?! – вскипел Никита Борисович. – Молодцы, девочки!"