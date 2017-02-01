Растрепанная Водонаева унизила полных людей

Модель и телеведущая Алена Водонаева написала в микроблоге откровенный пост. Звезда заявила, что не уважает людей с избыточным весом.

"Я всегда делаю только то, что мне хочется. И выбираю всегда лишь то, что мне самой нравится. Ни одного шага в этой жизни я не сделала обманув себя или притворившись перед собой. И я уважаю только таких. Которые только по любви! Ко всему. К себе в первую очередь. Я понимаю других, всяко в жизни бывает... но не уважаю. Точно так же, как не уважаю полных людей. Мне вообще не близки те, кто себя не любит, не хочет и постоянно в чем-то предает. Я опасаюсь таких. Они часто и других не способны любить, желать и не предавать... Не надо только про полноту по причине болезней, а то началось уже. Всем понятно, о чем я! Разъевшихся и не следящих за собой – не уважаю! Точка!" – написала она в соцсети.

Эмоциональный пост звезда проиллюстрировала селфи, на котором запечатлена с пышной прической. Подписчики принялись критиковать Алену за категоричность. По мнению некоторых комментаторов, она и сама выглядит не идеально. "А волосы выглядят как мочалка почему-то", "Растрепанная какая", "Не обижайте людей, и не вам уж точно судить. У полной девушки может быть судьба намного счастливее, чем у вас", "Давать оценку внешности – это признак незрелости и пустой расточительности языка! Говорить человеку, что он ничто только из-за внешности, и не уважать его – это признак ничтожества! Внешность изменится, а гнилая сущность осуждающего останется!" – высказались фолловеры.

Фото опубликовано Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva) Янв 31 2017 в 2:53 PST

В ответ телеведущая опубликовала еще несколько постов. "Знаете, почему я так сказала? Потому, что у меня к себе ровно такой же спрос. Даже жестче. На других мне пофиг. Ешьте на здоровье. Колбасу с майонезом. И в выходные не забывайте все это алкоголем полировать... Все мои подруги, все всегда считают, что они жирные! Никто булки не расслабляет. Все посты Лены Миро про жирных свиней я принимаю на свой счет, а не на счет каких-то "абстрактных жирных свиней". Мне правда пофиг на других. Я слежу только за собой и за своим ребенком. Который так же, как и мы с братом в детстве, не знает, что такое колбаса и газировка. Культура питания – это дисциплина. Отсутствие – разнузданность и разврат", – заключила звезда.

Затем Алена поведала, что когда-то занималась криминальной журналистикой и ей часто приходилось видеть трупы. "И мне всегда было жалко родственников тех людей, которые забирали огромные тела. Понимаю, что это цинично и жутко звучит, но мне кажется, нельзя быть настолько тупым эгоистом, чтобы не думать о тех, кто займется тобой в твой самый последний день..." – считает ведущая.

Фото опубликовано Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva) Янв 18 2017 в 1:06 PST

Высказалась Водонаева и по поводу интимной жизни людей с избыточным весом. "Про секс я вообще молчу. Даже не представляю, как это выглядит, когда ты девочка и слегка за 70-80 кг. И представлять не хочу, если честно. Это фу! Полного парня у меня никогда в жизни не было. И не будет. Мужчина должен быть твердым. Везде", – написала она.

Поклонники припомнили своей любимице ненатуральные волосы и увеличенные губы. "Вы считаете, это красиво?" – возмутились комментаторы.