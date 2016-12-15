Алена Водонаева о свадьбе со Стасом Пьехой

Алена Водонаева рассказала о свадьбе со Стасом Пьехой. Телеведущая призналась, что влюбилась в привлекательного исполнителя и даже собралась за него замуж, однако увлечение быстро прошло.

Стас Пьеха стал гостем передачи Алены Водонаевой. Телеведущая опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram совместную фотографию с популярным артистом. Девушка призналась, что когда-то была по уши влюблена в исполнителя.

"Когда я заканчивала 4-й курс, я влюбилась в Стаса Пьеху, увидев его по телевизору. Помню как зайдя в аудиторию перед парой История отечественной журналистики, с порога сообщила своим одногруппникам: "Ребзя, я влюбилась в Стаса Пьеху! Скоро я перееду в Москву и выйду за него замуж!"– начала свой рассказ в подписи к снимку Алена.

По словам Водонаевой, однокурсники по-разному отреагировали на ее заявление: кто-то посмеялся, кто-то подхватил шутку, а кто-то усомнился в способности Алены отправиться в столицу.

Однако увлечение Водонаевой оказалось недолгим. "Уже через неделю я Пьеху разлюбила, т.к. встал вопрос дипломных работ к пятому курсу и мы с моим научным руководителем стали думать над темой. Именно тогда нами было принято решение изучить вопрос реалити-шоу "Дом-2" как примера, который только стартовал на российском телевидении", – отметила телеведущая.

Далее Алена призналась, что любовь ее очень вдохновляет. "Меня очень часто на подвиги и рост, вдохновляла и по сей день вдохновляет любовь. Или влюбленность. Даже недельная. Даже если я не знаю человека лично. Любовь для меня это вечный двигатель на свершения, работу и полет. Я могу очароваться и творить, могу влюбится и срочно захотеть стать еще лучше чем я есть", – призналась Водонаева.

Фото опубликовано Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva) Дек 14 2016 в 12:53 PST

В заключение Алена поблагодарила Стаса Пьеху. Она написала: "Стас, а тебе отдельное спасибо. Я уже лет 15 живу в Москве и замуж пока не собираюсь 😹"