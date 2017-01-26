Алена Водонаева снова выйдет замуж

Карьера Алены Водонаевой будет набирать обороты все стремительней, девушка обязательно добьется всех поставленных целей и окажется на вершине успеха. В ее жизни очень много завистников, сплетников и недоброжелателей, но они никак не помешают ее восхождению на Олимп.

"В шоу-бизнесе Водонаевой обязательно найдется место, но только не в качестве певицы, танцевать и петь – это не ее путь. Алена будет очень успешна в качестве телеведущей или даже режиссера", – рассказала Dni.Ru ясновидящая Галина Янко.

По ее словам, Алену Водонаеву ждет насыщенная личная жизнь, которая, в конце концов, вновь приведет ее к полноценной семье и браку. "Она по натуре очень влюбчива и в течение ближайших пары лет у нее будет несколько молодых людей, но все эти отношения будут недолгими и неполноценными. Алена еще не испытывала настоящей любви в своей жизни, но ей предстоит узнать это чувство", – сказала она.

"Я вижу, что через два года Алена снова выйдет замуж и это будет очень долгий союз. Несмотря на то, что Алена не ищет себе богатого мужа, ее супруг будет очень обеспеченным, серьезным и взрослым. В браке она родит еще двоих детей – мальчика и девочку. Хотя дети свяжут супругов очень крепкими узами, в течение жизни они будут много раз расходиться и сходиться вновь. Будучи замужем за своим будущим супругом, Алена полюбит и другого мужчину, но не рискнет ради него все бросить", – уверена Янко.

"Что касается здоровья, то я не вижу каких-то сильных проблем. Ей следует научиться справляться со стрессом и следить за здоровьем своих волос, так как на нервной почве у нее могут появиться проблемы в этой области. Однажды ей предстоит перенести какую-то операцию, не имеющую отношения к пластике, но никаких серьезных последствий она за собой не понесет", – говорит ясновидящая.