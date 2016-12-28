Степан Меньщиков во второй раз стал отцом

В семье одного из самых ярких экс-участников шоу "Дом-2" 28 декабря "свершилось чудо". Супруга Степана Меньщикова, крутившего романы с Викторией Боней и Аленой Водонаевой, родила дочку.

Радостной новостью с подписчиками в соцсетях поделилась новоиспеченная мать. Жена Степана Евгения Шамаева, едва придя в себя после родов, оставила сообщение в Instagram.

"Чудо свершилось 🐣🙏 Сегодня в 16.20 на свет появилась наша дочурка Варвара 👸(с весом 4200 кг и ростом 52 см) Родила с божьей помощью сама 🙏На днях все расскажу вам", – пообещала супруга экс-звезды телестройки любви.

Это второй ребенок четы. В марте 2013 года у пары родился сын Иван. Только после этого Степан окончательно покинул проект "Дом-2".

Девочки на выгуле ������☺️ #мои37неделек��#едемслушатьпапу�� Фото опубликовано ��Evgeniia Menshchikova �� (@evgeniyamenshchikova1986) Дек 6 2016 в 10:01 PST

Влюбленные начали встречаться в 2011 году и довольно быстро стали жить вместе. Меньщиков и Шамаева узаконили отношения в августе 2016 года в Тверском загсе столицы. На церемонию прибыли только самые близкие. Для самого главного дня пара предпочла не тратиться на шикарные наряды, а остановила свой выбор на одежде в одной цветовой гамме (причем это был не белый, а синий).

Фото опубликовано ��Evgeniia Menshchikova �� (@evgeniyamenshchikova1986) Авг 2 2016 в 3:32 PDT

К слову, не так давно супруга Меньщикова рассказывала о проблемах в семье. Она призналась, что постоянные измены, грубость и ссоры выводили ее из себя. И все же супруги смогли наладить отношения и преодолеть все разногласия.