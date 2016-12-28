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Степан Меньщиков во второй раз стал отцом
Радостной новостью с подписчиками в соцсетях поделилась новоиспеченная мать. Жена Степана Евгения Шамаева, едва придя в себя после родов, оставила сообщение в Instagram.
"Чудо свершилось 🐣🙏 Сегодня в 16.20 на свет появилась наша дочурка Варвара 👸(с весом 4200 кг и ростом 52 см) Родила с божьей помощью сама 🙏На днях все расскажу вам", – пообещала супруга экс-звезды телестройки любви.
Это второй ребенок четы. В марте 2013 года у пары родился сын Иван. Только после этого Степан окончательно покинул проект "Дом-2".
Влюбленные начали встречаться в 2011 году и довольно быстро стали жить вместе. Меньщиков и Шамаева узаконили отношения в августе 2016 года в Тверском загсе столицы. На церемонию прибыли только самые близкие. Для самого главного дня пара предпочла не тратиться на шикарные наряды, а остановила свой выбор на одежде в одной цветовой гамме (причем это был не белый, а синий).
К слову, не так давно супруга Меньщикова рассказывала о проблемах в семье. Она призналась, что постоянные измены, грубость и ссоры выводили ее из себя. И все же супруги смогли наладить отношения и преодолеть все разногласия.
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