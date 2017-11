Настя Каменских ушла от Потапа и крупно опозорилась

После распада дуэта "Потап и Настя" певица Каменских не долго сидела без дела. Настя записала сольную композицию.

Однако дебют исполнительницы обернулся провалом. Настю обвинили в краже чужой песни.

"Клип на дебютную песню певицы "Это моя ночь" вызвал лишь одну реакцию: "ЭТО ЖЕ ПЛАГИАТ!" – пишет паблик Super

Как оказалось, припев трека Каменских точь-в-точь повторяет хит The Chainsmokers и Coldplay – Something Just Like This. Поклонники Насти пришли в ярость от такой наглости исполнительницы.

"Сразу услышала Coldplay , как только включила эту "премьеру " Ну это их дело, коне, но не красиво как то", "Как говорится....не украдешь,не проживешь", "Это возмутительно отвратительно! Зачем воровать чужое?" – возмутились фанаты певицы.

Публикация от SUPER (@super.ru) Ноя 5 2017 в 3:17 PST

На песню уже снят и клип. Примечательно, что в описании к ролику Насти автором музыки указан Потап.

Напомним, что в конце октября участники популярного дуэта "Потап и Настя" сделали сенсационное заявление о прекращении творческой работы. "Мы решили наш дуэт поставить на паузу. Сколько продлится наша пауза – мы и сами не знаем", – пояснили популярные исполнители.