Сергей Зверев женился во второй раз

Сын эпатажного стилиста Сергей Зверев-младший вновь женился. Его избранницей стала коллега по работе.

О торжестве рассказал близкий друг семьи, бывший участник шоу "Дом-2" Рустам Солнцев. Он очень беспокоится за то, что новая жена обманет доверчивого Зверева.

"Я побеседовал с Юлией и задал ей несколько вопросов, любит ли она Серегу, он у нас хороший. Сердце у него нежное", – заявил он. Солнцев напомнил, что прошлый брак Зверева сложился не очень удачно: пара распалась буквально через пару месяцев.

"Тут немножко все по-другому, и девчонка какая-то другая и как-то по душевному к Сережке относится", – уверен бывший участник шоу "Дом-2". Солнцев отметил, что торжество было скромным. По его словам, это хороший знак. "Могу сказать по собственному опыту. Чем пышнее свадьба, тем быстрее развод", – пояснил он.

Отметим, что сын Сергея Зверева редко общается с журналистами. Он решил уйти от шоу-бизнеса: молодой человек живет в Подмосковье и трудится разнорабочим в отеле, передает "Стархит".

О скорой свадьбе наследник эпатажного стилиста высказывался еще осенью. "Да, мое сердце не свободно. Я встречаюсь с девушкой, она работает администратором в отеле. С папой ее не знакомил, случая пока не предоставилось", – заявил тогда он.