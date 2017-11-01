Максакова сделала заявление о Шепелеве и любовнице мужа

Оперная дива Мария Максакова прокомментировала информацию о том, будто ее муж Денис Вороненков имел любовницу, о чем стало известно на шоу Дмитрия Шепелева. Артистка заявила, что это бред и ей просто смешно, но и обидно, потому что люди верят в то, что происходит на передаче.

На днях 19-летняя Александра Авраменко стала гостьей шоу Дмитрия Шепелева "На самом деле", в котором заявила, что состояла в интимных отношениях с мужем Марии Максаковой Денисом Вороненковым. Самое интересное, что полиграф в программе показал, будто слова девушки правдивы почти во всем. Журналисты поговорили с Марией Максаковой, чтобы прояснить сенсационную ситуацию. "Реагировать на этот бред просто смешно", – заявила оперная дива.

Затем артистка подробно рассказала, как осуществляется тест на детекторе лжи. "Как человек с юридическим образованием, я имею представление о том, как проходит настоящий тест на полиграфе. Во-первых, он проходит в полной тишине и спокойствии, в обстановке, где кроме полиграфолога и тестируемого никого больше нет. Все это длится с добровольного согласия обоих и не один час. После чего полиграфолог пишет несколько суток экспертное заключение", – поведала Мария.

Певица сделала категоричное заявление. "То, что делают на программе Шепелева – это смешно. Просто мне обидно, что зрители по незнанию воспринимают их полиграф так серьезно. На заборе что-то напишут, вы будете в это верить? Это не экспертиза, это шоу, это цирк. Никакого отношения к профессиональному полиграфу она не имеет", – высказалась артистка.

Не оставила Мария без внимания и гипотетическую любовницу своего мужа, экс-депутата Дениса Вороненкова. "Что касается этой дамы, то очевидно же, что если звезды зажигают, то это кому-нибудь нужно. Есть такое понятие, как отвлечение внимания на негодный объект. Когда это какого-то другого рода вещи, я понимаю, людям нравится, они развлекаются. Но человека нет в живых, он лежит на кладбище. Он бы прекрасно расставил точки над I, но кто же позволит…" – цитирует Марию Максакову сайт "Комсомольская правда".