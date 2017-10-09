Как звезда "Ворониных" похудела на 22 килограмма

Юлия Куварзина раскрыла секрет избавления от лишнего веса. Знаменитость рассказала, как ей удалось поверить в себя.

40-летняя актриса, прославившаяся благодаря исполнению ролей обаятельных толстушек, сообщила, что похудеть ей помогла известный диетолог Маргарита Королева. Звезде сериала "Воронины" оставалось только честно выполнять рекомендации специалиста.

"Она составила мне программу питания, вложила в меня силу духа и веру в себя", – говорит Куварзина. Актриса убрала из своего рациона все, что было необходимо для избавления от ненавистных килограммов. В частности, сахар и мучные изделия. "Также в моей жизни появился питьевой режим, о существовании которого я раньше не знала", – делится знаменитость.

Однако, как признается Юлия, срывы все-таки иногда случаются – она позволяет себе пирожные. А потом корит себя за слабость.

Публикация от Юлия Куварзина (@ykuvarzina_official) Июл 29 2017 в 1:24 PDT

Вместе с тем Куварзина говорит, что после похудения у нее возникли некоторые сложности в кадре, потому что зрители привыкли видеть ее пухленькой. Произошло такое на съемках сериала "Лесник". Для роли сельской продавщицы актрисе пришлось подкладывать себе под одежду разные вещи, чтобы казаться полнее, передает Sobesednik.ru.

Публикация от Юлия Куварзина (@ykuvarzina_official) Июн 19 2017 в 12:47 PDT

Отметим, помимо того что Юлия – успешная актриса, она еще счастливая жена и мама. Она замужем за актером Алексеем Аптовцевым. Супруги воспитывают дочь Елизавету.