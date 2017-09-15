Звезда сериала "Воронины" сбросила более 20 кг
Юлия Куварзина прославилась благодаря роли непосредственной толстушки, жены брата главного героя из сериала "Воронины". Улыбчивая актриса полюбилась поклонникам, а ее аппетитные формы прочно врезались в память фанатам. Вот только с недавних пор Юлия Куварзина является пышкой исключительно в сериале. В жизни популярная актриса выглядит значительно худее.
В последнее время Юлия Куварзина буквально преобразилась. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram артистка публикует свежие фотографии, на которых невооруженным взглядом очевидно, что Юлия похудела. Некоторые СМИ даже приводят конкретные числа – якобы Куварзина сбросила более 20 килограммов.
Говорят, с некоторых пор популярная актриса вплотную занялась своей фигурой. Чтобы расстаться с лишним весом звезда сериала "Воронины" села на строгую диету, стала правильно питаться и занялась спортом. Результат не заставил себя ждать! Поклонники в восторге от изменений в Куварзиной.
"Какая же Вы красивая!)))) ну ооочень красивая!)))", "ты лучшая 💝", "Ого..😲😲😲 Результат на лицо!!!Браво! Прекрасно выглядите! 🙆🙈😘👌", "Юлия вы бы написали несколько постов про похудение а? Про свой личный пример", "Такая красивая🖒", "Юля, не надо заедать! Вы стали такой красивой!", "Юля, а как вы так похудели, откройте секрет?" – засыпали актрису вопросами поклонники.
Интересно, что Куварзина не оставила без внимания комментарии подписчиков. Популярная актриса поблагодарила фанатов за комплименты и пообещала, как будет время, в подробностях рассказать о том, как ей удалось привести себя в форму. По словам Юлии, у нее нет никаких секретов, пп и движение, мотивации и эксперименты)))".
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