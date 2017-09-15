Звезда сериала "Воронины" сбросила более 20 кг

Актриса Юлия Куварзина сильно похудела. Звезда комедийного сериала "Воронины", по информации СМИ, сбросила более 20 килограммов.

Юлия Куварзина прославилась благодаря роли непосредственной толстушки, жены брата главного героя из сериала "Воронины". Улыбчивая актриса полюбилась поклонникам, а ее аппетитные формы прочно врезались в память фанатам. Вот только с недавних пор Юлия Куварзина является пышкой исключительно в сериале. В жизни популярная актриса выглядит значительно худее.

В последнее время Юлия Куварзина буквально преобразилась. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram артистка публикует свежие фотографии, на которых невооруженным взглядом очевидно, что Юлия похудела. Некоторые СМИ даже приводят конкретные числа – якобы Куварзина сбросила более 20 килограммов.

Говорят, с некоторых пор популярная актриса вплотную занялась своей фигурой. Чтобы расстаться с лишним весом звезда сериала "Воронины" села на строгую диету, стала правильно питаться и занялась спортом. Результат не заставил себя ждать! Поклонники в восторге от изменений в Куварзиной.

Публикация от Юлия Куварзина (@ykuvarzina_official) Авг 29 2017 в 1:49 PDT

"Какая же Вы красивая!)))) ну ооочень красивая!)))", "ты лучшая 💝", "Ого..😲😲😲 Результат на лицо!!!Браво! Прекрасно выглядите! 🙆🙈😘👌", "Юлия вы бы написали несколько постов про похудение а? Про свой личный пример", "Такая красивая🖒", "Юля, не надо заедать! Вы стали такой красивой!", "Юля, а как вы так похудели, откройте секрет?" – засыпали актрису вопросами поклонники.

Публикация от Юлия Куварзина (@ykuvarzina_official) Июн 15 2017 в 1:27 PDT

Интересно, что Куварзина не оставила без внимания комментарии подписчиков. Популярная актриса поблагодарила фанатов за комплименты и пообещала, как будет время, в подробностях рассказать о том, как ей удалось привести себя в форму. По словам Юлии, у нее нет никаких секретов, пп и движение, мотивации и эксперименты)))".