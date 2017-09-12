Лолита свела с ума своими мини-шортами

Певица Лолита Милявская опубликовала фотографию, на которой запечатлена в коротких шортах. поклонники неоднозначно отнеслись к такому виду 53-летней исполнительницы.

Лолита является одной из тех артисток, кто может позволить себе любой поступок, причем не только на сцене, но и в жизни. Милявская абсолютно естественна, она никого из себя не изображает, поэтому общественность относится к ней по-разному. Более того, даже самые преданные поклонники, бывает, не одобряют некоторых ее поступков.

Об этом можно судить по комментариям к свежей фотографии, которую Лолита опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. На снимке эпатажная певица запечатлена вместе с неким мужчиной на фоне букета красных роз. "Я настолько не ожидала, придя в номер, увидеть этот Невероятный букетище!!! Мы не знакомы с Вами, но помню, как вчера фотографировались в отеле и Ваш букет в "ШорХаусе"! Спасибо!!!" – поблагодарила тронутая Лолита в подписи к фото.

Фанаты обратили внимание не столько на цветы, сколько на шорты, в которые была облачена Милявская. Их мнение относительно вкуса певицы оказалось неоднозначным. Одни похвалили артистку за смелость и стройные ножки, а другие пристыдили, мол, в ее возрасте негоже позволять себе такие наряды.

Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) Сен 11 2017 в 8:06 PDT

"Лолита sexy!", "Лолита какая же ты очаровашка🤗🤗🤗🌹🌹🌹", "Так похудели классс"", "Ноги огонь 🔥🔥🔥", "когда такие ноги красивые, то да , – ШОРТЫ!", "Боже , что за вид, шорты????", "Талантливой и суперкрасивой девушке-такие же цветы! Молодец мужчина! Побольше бы таких.🤗😇🤗", "Лолита,вы здесь восхитительны!", "Аааааааааа, в шортах🙈🙈🙈🙈 Класссс!!!!🎈👏👏👏 Обожаю😆😆😆🤗", – прокомментировали подписчики.

Отметим, что Лолита в курсе того, что ей пишут поклонники, она сама недавно сообщила об этом. "Дорогие мои подписчики, мне, конечно, очень хочется ответить некоторым на поставленные вопросы. Читаю ли я то, что вы пишите? Конечно, читаю", – заверила певица.