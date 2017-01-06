Рудковская закатила скандал из-за сына от Плющенко

Известный продюсер Яна Рудковская устроила скандал в Сети, выругавшись на обидчиков своего сына Саши. По словам жены Евгения Плющенко, "недалекие друзья" пожаловались на аккаунт их ребенка в Instagram, в результате чего страничка Гном Гномыча, как зовут родители, была заблокирована.

Рудковская постаралась в подробностях описать всю ситуацию. По ее словам, группа лиц организовала масшабную акцию, направив руководству соцсети большое количество жалоб. В результате знаменитым родителям пришлось документально подтверждать то, что они являются родителями Александра Плющенко. Особо бывший парикмахер выделила тот факт, что спланированная акция прошла накануне дня рождения Плющенко-младшего.

"Кому не дает покоя маленький мальчик-трудяжка, который в 3 года собирает аплодисменты на шоу не меньше, чем его именитый папа. До сегодняшнего дня оставалось загадкой, а вот сегодня мы узнали имена этих "товарищей". Стыдно за Вас, ребята! Понятно, что нижайшую гадость Вы эту сделали на праздники, чтобы мы долго не могли восстановить справедливость, в канун дня рождения Сашеньки! Поверьте мне, дорогие, и, как оказалось, не очень далекие "друзья -товарищи", от того, что мы не сможем вести его страницу пару недель ничего не изменится – любить Сашу люди меньше не станут", – пожаловалась Рудковская.

Видео опубликовано Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) Янв 5 2017 в 1:50 PST

Также, обращаясь к злопыхателям, она подчеркнула, что "вам военные действия с папой и мамой Саши не по зубам". "Только вот такие подобные низости, говорит о том, что вы реально несчастные люди и только Бог вам судья", – заключила продюсер.

Ну до чего же сладкий сегодня именинник @gnomgnomych ❤️�� #happybirthdaytome ������ Видео опубликовано Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) Янв 6 2017 в 12:56 PST

Отметим, что страничка в Instagram Саши Плющенко и впрямь очень популярна. Малыш, который 4 января празднует четырехлетие, имеет более ста пятидесяти тысяч поклонников. А посты, которые за Сашу пока оставляет его мама Яна, неизменно собирают десятки тысяч лайков.

Фото опубликовано Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) Дек 31 2016 в 12:21 PST



