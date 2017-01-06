Рудковская закатила скандал из-за сына от Плющенко

Новые имена ушедшего года Драма Панайотова на "Голосе" Поздравления звезд с Новым годом (Видео) Громкие свадьбы 2016 года
Шоу-бизнес

"Опухшую" Анну Семенович высмеяли за фото без макияжа

Поклонники раскритиковали популярную певицу за новый снимок
Шоу-бизнес

Бузова отомстила Тарасову

Популярная телеведущая по примеру бывшего мужа свела памятную татуировку

партнеры
Пятница 6 января
Лента новостей
18:33
Рожденные в год Петуха российские звезды
17:42
Названа дата похорон космонавта Игоря Волка
17:39
Продюсер "Викинга" оправдался за "исторические ошибки" в фильме
16:34
Московского чиновника связали и ограбили на 2,5 миллиона
15:07
Известного ресторатора заподозрили в стрельбе из автомата в Москве
14:31
Лыжник Устюгов посвятил маме пятую кряду победу на "Тур де Ски"
13:44
Полиция отреагировала на видео со стрельбой в центре Москвы
13:38
В Тульской области поезд насмерть сбил школьницу
13:09
Подробности смертельного застолья в Красноярске
12:52
Десять жителей Москвы госпитализированы с обморожением
12:37
Скончалась звезда "Танцора диско"
12:13
Россия отозвала авианосец "Адмирал Кузнецов" из Сирии
12:05
Сеть поразило видео с тысячами "киндеров" на берегу моря
11:46
На востоке Москвы найден труп мужчины с огнестрельным ранением головы
11:34
Джо Байден тайно наказал "русских хакеров"
11:17
Настоятельницу православного монастыря убили в Белоруссии
10:36
Столичные морозы бьют рекорды
10:21
Мажоры открыли стрельбу из автомата в центре Москвы
10:01
Бизнес-гороскоп на январь 2017 года
10:00
Четверо жителей Красноярска умерли после распития алкогольного коктейля
21:41
За пропавшую в Петербурге девочку требуют выкуп
17:57
Знаменитые перлы политиков
17:48
Керри написал прощальное письмо
17:26
В Сочи открылось первое казино
17:10
В Измире подорвали заминированный автомобиль
16:59
Перевернувшие сознание сериалы
16:43
Тарасов не отходит от избитого Мирзаева
16:26
В сирийской Латакии прогремел мощный взрыв
16:19
Грустная собака Ольги Орловой
16:03
Диетологи разделили продукты по полезным веществам
15:54
Гаишников заставили чистить дороги
15:36
В Москве объявлено экстренное предупреждение
15:25
Мирзаев знал стрелявших в него преступников
14:34
Волочкова резвится в новогодние праздники
14:25
Охранник чуть не убил Елизавету II
14:10
Радости и опасности зимних праздников
13:48
Москвич умер после ночного марафона за видеоигрой
13:40
Самарский дворник-экстремал попал на видео
13:22
Раскрыта личность стрелявшего в Мирзаева
13:00
Чем заняться в кризис
12:44
Обаму объявили в розыск после теракта в Стамбуле
12:23
В гощника на ралли "Дакар" ударила молния
12:11
Сын известного певца попал в больницу
11:42
Самолет НАТО опасно сблизился с российским лайнером
11:31
Создатель "Шерлока" ответил взбешенным фанатам
11:15
Американский бомбардировщик B-52 развалился во время полета
11:09
Неизвестный до смерти забил женщину в Москве
11:04
В столичных аэропортах отменены 19 рейсов
11:00
Гороскоп здоровья на январь 2017 года
10:42
На Москву надвигается шторм
10:38
В центре Москвы автомобиль вылетел в реку (видео)
10:16
Хакер обругал США за истеричные нападки на Россию
10:07
Россия проиграла США в полуфинале чемпионата мира по хоккею
10:00
В новый год с новой Думой
19:43
В Подмосковье погиб известный математик
17:54
В Нью-Йорке сошел с рельсов пассажирский поезд (видео)
17:45
У 65-летней пенсионерки из Люберец нашли килограмм героина
17:34
Олег Ляшко вместо жены увез в Таиланд друга
16:57
В лесу под Москвой пропала девочка-подросток
16:50
Как лыжник Устюгов заткнул ненавистников России
16:26
Состояние расстрелянного Мирзаева резко ухудшилось
16:03
Вооруженный мужчина порезал 11 воспитанников детсада
15:48
Почему животные так любят крушить новогодние елки
15:34
Самые зрелищные хоккейные драки
15:02
ФСБ опасается повторения "берлинского теракта" в Москве
14:51
Украина бьется в истерике из-за заявления Ле Пен по Крыму
14:20
Петербуржцы расстроили Машу Распутину
14:08
Подробности столкновения 23 автомобилей на юге Москвы
13:49
Земфира переедет жить за границу
13:43
Военные показали уникальное видео с "Адмирала Кузнецова"
13:29
Во Внуково произошло ЧП с Boeing 737
13:15
Появилось видео с места крупного ДТП на МКАД
13:05
Ополчившийся против России Пихлер получил отпор
12:37
На северо-западе Москвы мужчина провалился под лед
12:32
Названа сенсационная причина крушения "Титаника"
11:56
В московских аэропортах отменили более 20 рейсов
11:20
В Турции установили личность устроившего теракт в ночном клубе
11:12
Авария с 20 автомобилями парализовала МКАД
10:40
В торговом центре на юге Москвы найден труп мужчины
10:26
Приземлившийся на брюхо самолет "Аэрофлота" напугал россиян
10:04
Возрождение или смерть: что ждет ЕС в 2017 году
10:02
На юго-западе Москвы произошел крупный пожар
17:56
Известный гимнаст госпитализирован в Москве
17:54
Юлия Высоцкая о смерти через два-три дня
17:43
Мировые рекорды по легкой атлетике хотят обнулить
17:19
Москвичей предупредили о резком похолодании
17:08
Басков воссоединится с сыном
16:58
Киркоров сделал важное заявление
16:41
В центре Москвы провалился грунт
16:10
Сын Никаса Сафронова попал в реанимацию
15:58
Кудрявцева напоила маму коньяком
15:40
Политические неудачники ушедшего года
15:27
На Украине Ковальчук затравили за тост о россиянах
15:03
В Петербурге двое мужчин ограбили супермаркет
14:42
Назван исполнитель новогодней бойни в Стамбуле
14:22
В Швейцарии мужчина расстрелял полицейских
14:10
Молния ударила женщину в голову на пляже (видео)
13:56
Самые громкие скандалы 2016-го
13:48
Названы имена отстраненных российских скелетонистов
13:31
На юге Москвы трамвай сошел с рельсов

Самое читаемое

Пугачева без макияжа и в джинсах поразила худобой
Тарасов празднует развод с Бузовой
Победителем шоу "Голос" стала Дарья Антонюк
Личная драма Александра Панайотова на "Голосе"
Божена Рынска сбежала из России после скандала с Ту-154
Шоу-бизнес

Рудковская закатила скандал из-за сына от Плющенко

Яна Рудковская и Евгений Плющенко с сыном. Фото: GLOBAL LOOK press
Известный продюсер Яна Рудковская устроила скандал в Сети, выругавшись на обидчиков своего сына Саши. По словам жены Евгения Плющенко, "недалекие друзья" пожаловались на аккаунт их ребенка в Instagram, в результате чего страничка Гном Гномыча, как зовут родители, была заблокирована.
прочитано 9150 раз

Рудковская постаралась в подробностях описать всю ситуацию. По ее словам, группа лиц организовала масшабную акцию, направив руководству соцсети большое количество жалоб. В результате знаменитым родителям пришлось документально подтверждать то, что они являются родителями Александра Плющенко. Особо бывший парикмахер выделила тот факт, что спланированная акция прошла накануне дня рождения Плющенко-младшего. 

ПО ТЕМЕ

Плющенко и Билан любят одну женщину

Обидчица сбежала от возмездия Рудковской

 Яна Александровна Рудковская

Яна Александровна Рудковская музыкальный продюсер, телеведущая, предприниматель

"Кому не дает покоя маленький мальчик-трудяжка, который в 3 года собирает аплодисменты на шоу не меньше, чем его именитый папа. До сегодняшнего дня оставалось загадкой, а вот сегодня мы узнали имена этих "товарищей". Стыдно за Вас, ребята! Понятно, что нижайшую гадость Вы эту сделали на праздники, чтобы мы долго не могли восстановить справедливость, в канун дня рождения Сашеньки! Поверьте мне, дорогие, и, как оказалось, не очень далекие "друзья -товарищи", от того, что мы не сможем вести его страницу пару недель ничего не изменится – любить Сашу люди меньше не станут", – пожаловалась Рудковская. 

Также, обращаясь к злопыхателям, она подчеркнула, что "вам военные действия с папой и мамой Саши не по зубам". "Только вот такие подобные низости, говорит о том, что вы реально несчастные люди и только Бог вам судья", – заключила продюсер. 

Ну до чего же сладкий сегодня именинник @gnomgnomych ❤️�� #happybirthdaytome ������

Видео опубликовано Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial)

Отметим, что страничка в Instagram Саши Плющенко и впрямь очень популярна. Малыш, который 4 января празднует четырехлетие, имеет более ста пятидесяти тысяч поклонников. А посты, которые за Сашу пока оставляет его мама Яна, неизменно собирают десятки тысяч лайков.


Автор: Федор Лопырев6 января 2017, 13:27
ФОТОРЕПОРТАЖ

Звезды сводили детей на Новогоднюю Елку

567

комментарии

Политика

Глава Пентагона напоследок обвинил Путина во всех бедах
Джо Байден тайно наказал "русских хакеров"
Знаменитые перлы политиков
Керри написал прощальное письмо

Шоу-бизнес

"Опухшую" Анну Семенович высмеяли за фото без макияжа
Рудковская закатила скандал из-за сына от Плющенко
Бузова отомстила Тарасову
Елена Летучая: Сейчас я уже глубже рою

Проишествия

"Мажором с автоматом" оказался безработный махачкалинец
За пропавшую в Петербурге девочку требуют выкуп
Назван исполнитель новогодней бойни в Стамбуле
Молния ударила женщину в голову на пляже (видео)

Lifestyle

Продюсер "Викинга" оправдался за "исторические ошибки" в фильме
Скончалась звезда "Танцора диско"
Перевернувшие сознание сериалы
Диетологи разделили продукты по полезным веществам
Гороскоп

Бизнес-гороскоп на январь 2017 года

Кому придется усердно работать, а кто сможет насладиться временным затишьем
Политика

Знаменитые перлы политиков

Смешные фразы, сказанные известными людьми в 2016 году
Шоу-бизнес

Бузова отомстила Тарасову

Популярная телеведущая по примеру бывшего мужа свела памятную татуировку

Общество

Сеть поразило видео с тысячами "киндеров" на берегу моря

Шторм "Аксель" преподнес подарок жителям немецкого острова Лангеог

Гороскоп

Бизнес-гороскоп на январь 2017 года
Гороскоп здоровья на январь 2017 года
Земфира переедет жить за границу
Басков воссоединится с сыном

Фоторепортажи

Рожденные в год Петуха российские звезды
Грустная собака Ольги Орловой
Волочкова резвится в новогодние праздники
Яркие наряды Марии Захаровой

Спорт

Тарасов не отходит от избитого Мирзаева
Как лыжник Устюгов заткнул ненавистников России
Самые зрелищные хоккейные драки
Ополчившийся против России Пихлер получил отпор

Регионы

Подробности смертельного застолья в Красноярске
Самарский дворник-экстремал попал на видео
Приземлившийся на брюхо самолет "Аэрофлота" напугал россиян
В Ставрополе детей затянуло в эскалатор (видео)
+18 © 2016 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru