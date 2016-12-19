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Обидчица сбежала от возмездия Рудковской

Яна Рудковская. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
Бывшая жена Виктора Батурина Юлия Салтовец сбежала от Яны Рудковской, заявившей на нее в полицию. Продюсер Димы Билана обвинила женщину в клевете, а та предпочла самоустраниться.
прочитано 9180 раз

Скандал между бывшими женами бизнесмена разгорелся, когда Юлия на всю страну со слезами на глазах заявила, что Яна "разрушила ее жизнь и жизнь ее ребенка". По словам Салтовец, снявшейся в передаче "Зеркало для героя" Оксаны Пушкиной, Рудковская якобы подделала свое свидетельство о рождении, а опекунство оформила "в целях получения алиментов от Батурина".

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Вскоре после эфира Яна подала заявление на свою обидчицу с просьбой привлечь ее к уголовной ответственности за клевету. Полиция провела проверку, в ходе которой было принято постановлении о возбуждении уголовного дела.

Однако Юлия до сих пор не появилась на допросах у следователей. По информации СМИ, она уехала из России в Испанию, где в последние годы проживает с дочерью Полиной. Репортеры попытались связаться с Салтовец, но безуспешно. Тогда от лица Юлии высказался ее отец.

"Ей известно об уголовном деле. Она узнала об этом месяц назад от адвокатов. Пришлось ей срочно уезжать, чтобы здесь не заниматься всей этой ерундой, глупостями, которые нам уже надоели. Мы тему закрыли", – отмахнулся от заявления Яны папа Юлии.

Мужчина подтвердил, что его дочь не появлялась на допросах. "Она уехала из страны и не приедет теперь долго-долго, – цитирует отца Салтовец сайт Life.ru. – У Юлии там ребенок, наша внучка. Ребенку надо закончить колледж. Пока она не закончит, Юля не вернется. Тем более сейчас".

Напомним, Салтовец пожаловалась Пушкиной, что 14-летний сын Андрей "не живет с Рудковской, которая проводит все время на тусовках и неделях моды". Юлия неоднократно обвиняла Яну во лжи и в "недостаточном внимании и заботе". А еще женщина заявила, что продюсер ей "не дает видеться" с сыном.

Рудковская жестко прокомментировала слова Салтовец о том, что она мешает ее встречам с сыном. "Это вранье. Ей было предложено три варианта встречи с ним: написать ему, обратиться к отцу – Батурину, а также связаться через моего помощника. Но она встретилась с Андреем лишь один раз в Сочи – больше желания встретиться с сыном с ее стороны не было. Цель походов по этим ток-шоу понятна: обычно за такие "откровения" платят деньги. Но тогда пусть несет ответственность за свои действия – по закону", – заключила возмущенная Яна.

Автор: Елена Алешина19 декабря 2016, 16:53
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