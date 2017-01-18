Гвердцители отругали за непромытый вид

Сегодня, 18 января, Тамара Гвердцители отмечает юбилей. Однако в день рождения прославленной артистке досталось от пользователей Сети, которым не понравился ее внешний вид.

Тамара Гвердцители отмечает 55-летие в кругу родных в Грузии. "Рядом со мной мама, сын, брат. Отец приедет. Двоюродные братья, сестры и друзья, которые еще у меня с молодости… Все живы-здоровы, и дай бог! У меня замечательное настроение. Я смотрю на солнце, вокруг горы – и все хорошо, спокойно. Горы и солнце дают мне умиротворенность", – отметила артистка.

В личной жизни Гвердцители полный штиль. По признанию певицы, замуж она не собирается. К слову, Тамара отметила, что официально была замужем только два раза. "У меня было два мужа. Первый – Георгий (Георгий Кахабришвили – на момент свадьбы с Гвердцители главный режиссер студии дрампрограмм грузинского телевидения, занимал должность заместителя председателя Гостелерадио Грузии. – Прим. ред.), отец моего сына Сандро. Второй муж – хирург (Сергей Амбатьело – доктор медицинских наук, сотрудник Научного центра сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева. – Прим. ред.)" – прояснила ситуацию Гвердцители.

Третьим мужем Тамары называют адвоката из Бостона по имени Дмитрий. "Мы не успели побывать в браке. Законным брак считается, когда он зарегистрирован в загсе. Все остальное браком считаться не может", – отметила Тамара.

Мало кто знает, что мать артистки является коренной одесситкой. Она попала в Грузию во время войны и осталась там. В СМИ упорно ходили слухи, что родительница активно вмешивалась в личную жизнь именитой дочки и даже мешала.

"Так вопрос никогда не стоял. К моим избранникам мама всегда относилась объективно и ни в коем случае не субъективно – она субъективна ко мне, и этого достаточно. Еврейская мама по-другому не может. А мне другого ничего и не надо... Мама как очень умная женщина всегда все понимала и старалась предостеречь. И сейчас она никогда не старается влиять на ситуацию, просто у нее свое мнение, к которому я всегда прислушиваюсь. Если бы кандидат в мужья был бесспорным… А когда кандидат вызывает сомнение, мнение еврейской мамы всегда верно. Мнение мамы вообще в смешанно-еврейских семьях играет решающую роль. Мужчины с этим должны смириться", – цитирует Гвердцители сайт "Комсомольская правда".

Фото опубликовано Тамара Гвердцители (@tamrico_gv) Янв 17 2017 в 1:01 PST

Как и любая знаменитость, у Тамары есть поклонники и хейтеры. Последние часто критикуют внешний вид ( в частности, стиль одежды) певицы. Досталось Гвердцители даже в день рождения. "А мне никогда не нравился ее блеющий голос, хотя я ей желаю счастья и здоровья ее семье", "Почему у неё всегда непромытый вид? Нет денег на имиджмейкера?", "С чего она стала выдающейся? Певичка средней руки, но со связями. С трудом можно слушать ее дребезжащий голос. Да и репертуара приличного нет. пора, я думаю, на пенсию", "Надо же 55? Думала ей уже давно под 70 – очень себя запустила. А после откровений про кошерность, поняла в кого Тамарочка такая грузная", – так высказались о певице пользователи Сети.