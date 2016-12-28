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Дмитрию Тарасову осталось три дня
Полузащитник и второй вице-капитан московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов продолжает отдыхать на Мальдивах. На свой странице в социальной сети он опубликовал полное неги и безмятежности видео. При помощи квадрокоптера он снял территорию комплекса, в котором наслаждается жизнью. Фанаты остались под впечатлением от видео: "Очень круто. Отдых солнце вода!", "Романтично", "Так красиво", – пишут они.
Впрочем, нашлись и те, кто решил вставить свои пять копеек и прокомментировать недавний разрыв футболиста с телеведущей Ольгой Бузовой. "Ольга не предавала, ей не придется отвечать. Дима до конца не понял, что сделал. Еще есть три дня все поправить, не играть с судьбой", "Он перенес пять операций, наркозов, по полгода восстановлений. Она четыре раза помогала ему вернуться в строй, на поле, в основу. И теперь стала бы изо всех сил помогать. Но ребята решили, что Смолов и Кержаков заиграли после провалов, расставшись со своими женщинами. Вот и Тарасову подсуропили", "Он бросил жену, ушел к молодой и, по слухам, беременной. Некоторые при таких обстоятельствах – с моста в реку или за таблетки хватаются", "Дима, одумайся, не делай роковой ошибки. Оля – лучик солнца, она преданная искренняя", – судачат и советуют поклонники.
Три дня, о которых пишут в комментария фанаты, – столько осталось до 30 декабря. Именно в этот день Бузова и Тарасов должны оформить развод документально. Но все надеются, что до этого не дойдет. Интересно, что сама Ольга лайкнула публикацию Тарасова. Но никак не прокомментировала.
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