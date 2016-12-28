Бородина посмеялась над разводом Бузовой

Брак ведущей "Дома-2" Ольги Бузовой и футболиста Дмитрия Тарасова будет расторгнут 30 декабря. Ксения Бородина решила поддержать подругу своими шутками о крахе ее семейной жизни.

Для Ольги Новый 2017 год будет омрачен разводом. 30 декабря "тарабузики" (так фанаты ласково называли пару на манер Бранджелины) отправятся в анналы истории, а Бузова и Тарасов пойдут разными дорогами. Такой своеобразный подарок сделают друг другу некогда любящие супруги, чья семейная жизнь казалась для общественности сказкой под хештегом #моямой.

На "Доме-2" заранее отсняли новогодний выпуск, чтобы дать возможность участникам телестройки любви по-человечки отметить праздник и расслабиться. Ольга держалась на площадке молодцом, улыбалась, танцевала и делилась своим позитивом с окружающими.

Однако Бородина все же посчитала нужным поддержать подругу и упомянуть о ее беде в праздничную ночь. В Сети появилось видео, на котором запечатлено поздравление Ксении, вызвавшее у Бузовой приступ истерического хохота, а затем и слезы.

"В этом году ты ушла из большого футбола. И прекрасно об этом знаешь, что впереди тебя ждет только самое лучшее. Все, что я хотела сказать, я об этом тебе сказала лично, но об этом узнала вся страна... В любом случае, мы тебя очень сильно любим, всегда поддерживаем. Это високосный год. Ничего страшного! И, как мы любим говорить, первый блин всегда комом. Поэтому все еще будет", – оптимистично настроена Ксения.

Смотрите в вечернем выпуске 30 декабря 2016 #Дом2 #ТНТ Видео опубликовано dom2_reality (@dom2_reality) Дек 27 2016 в 10:44 PST

"Я не буду ничего говорить. В слове "спасибо" все то, что я чувствую сейчас", – сказала Ольга, растрогавшись до слез, и крепко обняла верную и мудрую подругу. Остальные участники бесконечного телепроекта искупали в овациях Бородину и Бузову.