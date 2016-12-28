Теперь Божена знает, кто конкретно атаковал ее балкон и подъезд
Участник телестройки уверен, что бывшая возлюбленная ему мстит
Бородина посмеялась над разводом Бузовой
Для Ольги Новый 2017 год будет омрачен разводом. 30 декабря "тарабузики" (так фанаты ласково называли пару на манер Бранджелины) отправятся в анналы истории, а Бузова и Тарасов пойдут разными дорогами. Такой своеобразный подарок сделают друг другу некогда любящие супруги, чья семейная жизнь казалась для общественности сказкой под хештегом #моямой.
На "Доме-2" заранее отсняли новогодний выпуск, чтобы дать возможность участникам телестройки любви по-человечки отметить праздник и расслабиться. Ольга держалась на площадке молодцом, улыбалась, танцевала и делилась своим позитивом с окружающими.
Однако Бородина все же посчитала нужным поддержать подругу и упомянуть о ее беде в праздничную ночь. В Сети появилось видео, на котором запечатлено поздравление Ксении, вызвавшее у Бузовой приступ истерического хохота, а затем и слезы.
"В этом году ты ушла из большого футбола. И прекрасно об этом знаешь, что впереди тебя ждет только самое лучшее. Все, что я хотела сказать, я об этом тебе сказала лично, но об этом узнала вся страна... В любом случае, мы тебя очень сильно любим, всегда поддерживаем. Это високосный год. Ничего страшного! И, как мы любим говорить, первый блин всегда комом. Поэтому все еще будет", – оптимистично настроена Ксения.
"Я не буду ничего говорить. В слове "спасибо" все то, что я чувствую сейчас", – сказала Ольга, растрогавшись до слез, и крепко обняла верную и мудрую подругу. Остальные участники бесконечного телепроекта искупали в овациях Бородину и Бузову.
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