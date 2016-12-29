Оставившая Россию Бузова сделала неутешительный вывод

Ольга Бузова подвела итоги года. Телеведущая, которая в настоящее время находится в Париже, сделала вывод, что "никто по-настоящему не с тобой".

Накануне своего развода (30 декабря Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов станут официально свободными людьми) и Нового года популярная телеведущая решила подвести итоги года уходящего. Своими открытиями лицо "Дома-2" поделилось с многочисленными подписчиками своей странички в социальной сети Instagram.

Бузова сделала несколько выводов, и все они оказались неутешительными. "Этот год научил меня, как чинить собственное сердце, как собирать себя по частям заново, как справляться без людей, про которых ты думал, что они будут в твоей жизни долго-долго. Этот год научил меня, что никто по-настоящему не с тобой, что нужно разбираться со всем самому. Никто не поставит тебя обратно на ноги, кроме тебя самого", – перечислила Ольга в подписи к собственной фотографии, на которой запечатлена с одновременно ранимым и решительным видом.

Многочисленные поклонники решили поддержать приунывшую Бузову. "Оль, ты очень сильная! И умничка!!!", "Ух ты молодец", "Ты сама должна все пережить, встряхнуться и идти только вперед!", "Олечка держитесь, вы большая молодец! У вас все будет замечательно", "Удачи вам, Оль. Все будет супер!! Просто надо в это верить", "Главное родные и близкие живы и здоровы!!!!", "Умничка!! Правильные мысли!" – так звучало подавляющее большинство комментариев.

Отметим, что вывести Бузову из хандры попыталась и ее коллега, ведущая Ксения Бородина. В Сети появилось видео, на котором запечатлено поздравление Ксении, вызвавшее у Ольги приступ истерического хохота, а затем и слезы.

Видео опубликовано dom2_reality (@dom2_reality) Дек 27 2016 в 10:44 PST

"В этом году ты ушла из большого футбола. И прекрасно об этом знаешь, что впереди тебя ждет только самое лучшее. Все, что я хотела сказать, я об этом тебе сказала лично, но об этом узнала вся страна... В любом случае, мы тебя очень сильно любим, всегда поддерживаем. Это високосный год. Ничего страшного! И, как мы любим говорить, первый блин всегда комом. Поэтому все еще будет", – оптимистично заявила Ксения Бородина. Растроганная Ольга Бузова поблагодарила подругу и крепко ее обняла.

