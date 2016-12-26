Бузова о грязном белье и защитнике

В своем интервью Ольга Бузова призналась, что теперь ищет защитника, а не полузащитника, намекая тем самым на специальность своего мужа, футболиста Дмитрия Тарасова. А еще ведущая заявила, что у нее нет грязного белья.

Ольга Бузова наконец поняла, что не имеет смысла скрывать от общественности подробности своей рухнувшей семейной жизни, и теперь на каждом углу повествует о переменах. В частности, ведущая скандально известного реалити-шоу "Дом-2" призналась, что у нее нет грязного белья, и ей ни за что не стыдно.

"Я такой человек: если мне хорошо, не могу молчать, а если больно, то не могу сдерживать слез. Я настоящая. И когда я люблю,то люблю на весь мир. Наверное, в этом и была моя ошибка, потому что что-то нужно оставлять для себя", – отметила Бузова.

Теперь Ольга намерена изменить линию поведения. "Если честно, то мне хочется, чтобы в моей жизни был человек, который, наоборот, будет меня прятать ото всех и оберегать. Я этого желаю всем женщинам. Найти настоящего защитника, не полузащитника", – цитирует слова Бузовой Cosmo. Поясним, что муж Ольги, футболист Дмитрий Тарасов является полузащитником ФК "Локомотив".

Ранее в одном из недавних эфиров реалити-шоу "Дом-2" обычно безупречно выглядящая ведущая Ольга Бузова предстала перед многочисленной аудиторией в весьма непонятном виде.Пользователи Сети обратили внимание, что лицо Бузовой (кстати, без грамма косметики) выглядело весьма "опухшим".

Блогеры предположили, что Ольга опухла от развода с футболистом Дмитрием Тарасовым. Дескать, переживания и слезы самым печальным образом сказались на ведущей "Дома-2". И, несмотря на то, что Бузова старается из последних сил держаться, регулярно публикуя в своем аккаунте снимки, на которых лучезарно улыбается, прозорливые фанаты уверены, что на душе у Оли сейчас "непроглядная ночь".

