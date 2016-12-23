Ольга Бузова опухла от развода

Ольга Бузова появилась в эфире скандально известного телепроекта "Дом-2" в странном виде. Оператор показал лицо Оли крупным планом, которое многим зрителям показалось подозрительно опухшим.

В одном из недавних эфиров реалити-шоу "Дом-2" обычно безупречно выглядящая ведущая Ольга Бузова предстала перед многочисленной аудиторией в весьма непонятном виде. Судя по изображениям, сделанным шокированными зрителями, которые в своем многообразии наводнили интернет, Ольга явно плохо проработала свой образ.

В основном это касается лица. Пользователи Сети обратили внимание, что лицо Бузовой (кстати, без грамма косметики) выглядело весьма "опухшим". Блогеры создали несколько версий, почему Ольга так странно смотрелась в кадре.

Кто-то предположил, что накануне съемки Бузова банально перебрала с алкоголем. Другие зрители решили, что всему виной так называемые уколы красоты, сразу после которых, действительно, лицо сильно опухает, и нужно время, чтобы оно вернулось в прежнее состояние.

Поклонники Бузовой сделали вывод, что ведущая просто еще не выздоровела. Ранее Ольга стала очередной звездной жертвой вируса, который свирепствует в России. Популярная телеведущая опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram фотографию, на которой запечатлена лежащей на диване с протянутой рукой, в которую вставлена игла капельницы. В подписи к фото Бузова объявила, что у нее "неутешительный диагноз" – острый бронхит.

А еще пользователи Сети предположили, что Ольга опухла от развода с футболистом Дмитрием Тарасовым. Дескать, переживания и слезы самым печальным образом сказались на ведущей "Дома-2". И, несмотря на то, что Бузова старается из последних сил держаться, регулярно публикуя в своем аккаунте снимки, на которых лучезарно улыбается, прозорливые фанаты уверены, что на душе у Оли сейчас "непроглядная ночь".

Напомним, 29 ноября ведущая скандально известного телепроекта "Дом-2" Ольга Бузова подала заявление в Мещанский ЗАГС о расторжении брака с футболистом Дмитрием Тарасовым. За четыре года у пары накопилось множество проблем. В частности, спортсмену надоела публичность жены и ее увлечение соцсетями, а ведущая обвинила мужа в том, что он отобрал у нее машину и выгнал из квартиры.