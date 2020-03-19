Записки отельера #Гельвеция – 1 сезон

О сериале

О сериале:

В десяти сериях проекта рассказаны истории сотрудников и гостей премиального отеля – звезд и обычных постояльцев. Все жанры сплелись в сюжетах о жизни кумиров и их назойливых поклонниках, бизнесменов, звезд спорта, писателей, зарубежных туристов. Зритель как будто сам становится гостем отеля и наблюдает за перипетиями изнутри.

Создатели о сериале:

Теймур Джафаров, генеральный продюсер сериала:

"Сама идея возникла на дне рождении Павла Прилучного, который собрал партнеров и друзей отметить праздник в отеле "Гельвеция". В общей компании разговорились с Юнисом, он рассказал о своей книге с историями из жизни этого отеля. Прочитав ее, захотел создать веб-сериал, в основе которого будут реальные истории людей. Смешные, немного грустные, но от этого еще более живые и интересные для зрителя".

Юнис Теймурханлы, автор книги "Do not disturb. Записки отельера", владелец отеля "Гельвеция":

"Оба формата – книга и сериал – идеально дополняют друг друга. Они дают идеальную возможность заглянуть не только через книгу, но и через экран – за кулисы моего отеля "Гельвеция". Зритель соприкоснется с судьбами реальных людей – гостей моего отеля, персонала. И моей. Сериал идеально дополняет логический ряд: Один отель. Одна книга. Один сериал".





Интересные факты:

Съемки проходили в питерском отеле "Гельвеция". При этом отель не прекращал работу, а продолжал принимать гостей и функционировал в обычном режиме.

Сериал снят в двух разных форматах: горизонтальном и вертикальном, чтобы зрители могли смотреть его прямо с телефона.

Каждый эпизод длится десять минут.

В сериале зрителей ждет появление самого Юниса Теймурханлы, который исполняет роль пиарщика.

Сериал снят на реальных историях из жизни отеля.

Одна из историй, содержащихся в сериале, называется "Intergirl". Согласно сюжету книги, овдовевший итальянец средних лет встречает молодую, казалось бы, скромную и очень обаятельную девушку, и их роман начинается. Его любовница отказалась от любой финансовой помощи, хотя жизнь была нелегкой, у девочки серьезно заболела бабушка. В какой-то момент мужчина приезжает в Петербург, чтобы помочь любимой с операцией для родственника. Вместе они приезжают в больницу, он дает деньги, а девушка идет в кассу платить. Через три часа герой узнает, что такой палаты в больнице вообще не было, а девочки исчезла.

Сюжет посвящен необычным историям, связанным с жизнью бутик-отеля и его гостей. Сценарий был основан на бестселлере российского бизнесмена – генерального директора и владельца отеля Helvetia Yunis Teymurkhanly "Не беспокоить. Записки отельера".