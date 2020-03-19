Записки отельера #Гельвеция – 1 сезон
- Жанр: Комедии
- Год: 2020
- Дата выхода: 19 марта 2020
- Страна: Россия
- Режиссер: Радда Новикова
- Сценарист: Фуад Ибрагимбеков, Юнис Теймурханлы
- Продюсер: Теймур Джафаров , Софья Квашилава, Анастасия Малышева
- Оператор: Олег Топоев
- Художник: Евгения Илюшина
- Количество серий: 10
- Возрастные ограничения: 18+
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- Студии/Телеканалы: OKKO, Team Films
- Актёры: Илья Коробко, Ирина Темичева, Кристина Убелс, Екатерина Зорина, Артур Ваха, Иван Паршин
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О сериале
О сериале:
В десяти сериях проекта рассказаны истории сотрудников и гостей премиального отеля – звезд и обычных постояльцев. Все жанры сплелись в сюжетах о жизни кумиров и их назойливых поклонниках, бизнесменов, звезд спорта, писателей, зарубежных туристов. Зритель как будто сам становится гостем отеля и наблюдает за перипетиями изнутри.
Создатели о сериале:
Теймур Джафаров, генеральный продюсер сериала:
"Сама идея возникла на дне рождении Павла Прилучного, который собрал партнеров и друзей отметить праздник в отеле "Гельвеция". В общей компании разговорились с Юнисом, он рассказал о своей книге с историями из жизни этого отеля. Прочитав ее, захотел создать веб-сериал, в основе которого будут реальные истории людей. Смешные, немного грустные, но от этого еще более живые и интересные для зрителя".
Юнис Теймурханлы, автор книги "Do not disturb. Записки отельера", владелец отеля "Гельвеция":
"Оба формата – книга и сериал – идеально дополняют друг друга. Они дают идеальную возможность заглянуть не только через книгу, но и через экран – за кулисы моего отеля "Гельвеция". Зритель соприкоснется с судьбами реальных людей – гостей моего отеля, персонала. И моей. Сериал идеально дополняет логический ряд: Один отель. Одна книга. Один сериал".
Интересные факты:
- Съемки проходили в питерском отеле "Гельвеция". При этом отель не прекращал работу, а продолжал принимать гостей и функционировал в обычном режиме.
- Сериал снят в двух разных форматах: горизонтальном и вертикальном, чтобы зрители могли смотреть его прямо с телефона.
- Каждый эпизод длится десять минут.
- В сериале зрителей ждет появление самого Юниса Теймурханлы, который исполняет роль пиарщика.
- Сериал снят на реальных историях из жизни отеля.
- Одна из историй, содержащихся в сериале, называется "Intergirl". Согласно сюжету книги, овдовевший итальянец средних лет встречает молодую, казалось бы, скромную и очень обаятельную девушку, и их роман начинается. Его любовница отказалась от любой финансовой помощи, хотя жизнь была нелегкой, у девочки серьезно заболела бабушка. В какой-то момент мужчина приезжает в Петербург, чтобы помочь любимой с операцией для родственника. Вместе они приезжают в больницу, он дает деньги, а девушка идет в кассу платить. Через три часа герой узнает, что такой палаты в больнице вообще не было, а девочки исчезла.
Сюжет посвящен необычным историям, связанным с жизнью бутик-отеля и его гостей. Сценарий был основан на бестселлере российского бизнесмена – генерального директора и владельца отеля Helvetia Yunis Teymurkhanly "Не беспокоить. Записки отельера".
Смотреть сериал Записки отельера #Гельвеция – 1 сезон онлайн
|Список серий
|1 серия
|19 марта 2020
|Смотреть онлайн
|2 серия
|26 марта 2020
|Смотреть онлайн
|3 серия
|2 июня 2020
|Смотреть онлайн
|4 серия
|9 июня 2020
|Смотреть онлайн
|5 серия
|16 июня 2020
|Смотреть онлайн
|6 серия
|23 июня 2020
|Смотреть онлайн
|7 серия
|30 июня 2020
|Смотреть онлайн
|8 серия
|7 июля 2020
|Смотреть онлайн
|9 серия
|14 июля 2020
|Смотреть онлайн
|10 серия
|21 июля 2020
|Смотреть онлайн
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