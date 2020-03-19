Записки отельера #Гельвеция – 1 сезон

В десяти сериях проекта рассказаны истории сотрудников и гостей премиального отеля – звезд и обычных постояльцев. Все жанры сплелись в сюжетах о жизни кумиров и их назойливых поклонниках, бизнесменов, звезд спорта, писателей, зарубежных туристов. Зритель как будто сам становится гостем отеля и наблюдает за перипетиями изнутри.
"Сама идея возникла на дне рождении Павла Прилучного, который собрал партнеров и друзей отметить праздник в отеле "Гельвеция". В общей компании разговорились с Юнисом, он рассказал о своей книге с историями из жизни этого отеля. Прочитав ее, захотел создать веб-сериал, в основе которого будут реальные истории людей. Смешные, немного грустные, но от этого еще более живые и интересные для зрителя".
"Оба формата – книга и сериал – идеально дополняют друг друга. Они дают идеальную возможность заглянуть не только через книгу, но и через экран – за кулисы моего отеля "Гельвеция". Зритель соприкоснется с судьбами реальных людей – гостей моего отеля, персонала. И моей. Сериал идеально дополняет логический ряд: Один отель. Одна книга. Один сериал".
Сюжет посвящен необычным историям, связанным с жизнью бутик-отеля и его гостей. Сценарий был основан на бестселлере российского бизнесмена – генерального директора и владельца отеля Helvetia Yunis Teymurkhanly "Не беспокоить. Записки отельера".
|Список серий
|1 серия
|19 марта 2020
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|2 серия
|26 марта 2020
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|3 серия
|2 июня 2020
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|4 серия
|9 июня 2020
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|5 серия
|16 июня 2020
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|6 серия
|23 июня 2020
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|7 серия
|30 июня 2020
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|8 серия
|7 июля 2020
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|9 серия
|14 июля 2020
|Смотреть онлайн
|10 серия
|21 июля 2020
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