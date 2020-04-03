О сериале

Сюжет сериал "Два силуэта на закате солнца" 1 сезон

Сериал "Два силуэта на закате солнца" 1 сезон – увлекательная детективная история, в центре которой девушка-фотограф по имени Инга. Однажды она узнает о существовании своего дедушки, проживающего в Калининграде. Такая новость шокирует героиню, она задается вопросом, а почему никто из родственников ранее не говорил о пожилом мужчине. Расспросы родных людей результата не дают, и тогда девушка самостоятельно отправляется в другой город, чтобы найти деда.

Далее в 1 сезоне зрители увидят, как Инга втягивается в опасную авантюру. Оказывается, человек, который приходится ей дедушкой, связан с жестоким преступлением, совершенным несколько десятилетий назад. Героиня сериала "Два силуэта на закате солнца" в скором времени понимает, что за ней следят таинственные люди. Обычные поиски родственника превращаются в опасную игру, на кону которой стоят человеческие жизни.

Съемочный процесс

Двухсерийный фильм снимался в Калининграде осенью 2019 года. Жителям города повезло: многие из них приняли участие в массовке. Создатели 1 сезона сериала заранее объявили кастинг. Съемки проекта "Два силуэта на закате солнца", по словам создателей, заняли немного времени.

Актеры о сериале

Дарья Ленда, сыгравшая главную героиню 1 сезона, поделилась своим мнением: "Ранее я снималась во второстепенных ролях. Они вряд ли известны широкой аудитории. Рада, что мне представился шанс сыграть главную героиню в этом замечательном проекте".

Актер Александр Пашков отметил: "Почему-то сложился стереотип, что я – хороший деревенский или городской парень, умеющий любить. В проекте "Два силуэта на закате солнца" я сыграл нестандартную для меня роль. А вообще мне хочется попробовать что-то новое. Например, сыграть человека со сложной драматической судьбой или самого Д’Артаньяна".

Интересные факты, сериал "Два силуэта на закате солнца" 1 сезон

Съемки проходили в Калининграде. Для участия были приглашены не только профессиональные артисты, но и обычные люди, участвовавшие в массовках.

Для режиссера Александры Бутько это первый значимый самостоятельный проект. Ранее она работала в таких телесериалах, как "Морские дьяволы. Смерч 2" и "Купель дьявола".

Где смотреть сериал "Два силуэта на закате солнца" 1 сезон

Две серии фильма можно посмотреть в интернете. Их выкладывают для свободного доступа в различных онлайн-кинотеатрах, например на Ютуб.

Когда новые серии



Проект официально закрыт. Создатели изначально планировали выпустить именно мини-сериал в двумя эпизодами. Продолжения не будет.